夏季草原遊 內蒙古推10路線

「我和草原有個約定」，2024內蒙古自治區旅遊發展大會6月30日在呼和浩特市召開，會上發布了內蒙古10條夏季旅遊精品線路，草原遊「種草」（指吸引人投入或購買）國內外遊客。

中新社報導，大會發布「一城看北疆·大美青城」四日遊、醉美草原·呼倫貝爾五日遊、邊境風情·環興安嶺自駕之旅四日遊、森林溫泉·阿爾山度假三日遊等10條夏季旅遊精品線路，同時啟動中俄蒙「三湖之約」萬里茶道跨境自駕遊等3個自駕項目。

中國旅遊車船協會自駕遊與露營房車分會秘書長劉漢奇介紹，中俄蒙「三湖之約」萬里茶道跨境自駕遊將探訪萬里茶道國際旅遊聯盟成員單位，進一步挖掘文化旅遊資源，推動形成特色文旅產品和跨境旅遊品牌線路。

2024年，內蒙古打造眾多跨境旅遊產品，開行萬里茶道高鐵旅遊專列、推出萬里茶道10條跨境旅遊自駕線路、開啟「百萬人互遊」海外升級版等。

中國大陸駐白俄羅斯使館文化參贊夏光遠介紹，前不久，內蒙古代表團帶著醇香濃郁的奶茶、獨具特色的烏蘭牧騎歌舞器樂演出、非遺美食來到明斯克，吸引眾多民眾參與，再現了中國文化在白俄羅斯大熱的情況。

世界旅遊聯盟主席張旭表示，世界旅遊聯盟將通過國際合作，特別是與共建一帶一路國家和地區的合作，提高「我和草原有個約定」旅遊品牌的國際影響力。