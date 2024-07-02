深中通道 帶動大灣區文旅商機

深圳至中山跨江通道（深中通道）6月30日開通。作為粵港澳大灣區核心工程，深中通道為大灣區旅遊業帶來新機遇，催生新商機。

中新社報導，深中通道開通後，深圳至中山之間車程從兩小時縮短至半小時內，珠海、江門至深圳從2小時以上縮短至1小時內。這意味著，無論是深圳的現代都市風光，還是中山的歷史文化底蘊，還有廣州、江門、珠海等周邊城市的一日遊、兩日遊旅程，都變得更加觸手可及。

當天，廣州廣之旅國際旅行社組織的千餘名遊客，從廣州、東莞等多地出發前往深圳或中山，「嘗鮮」打卡深中通道。其中，廣州一批遊客走進深圳南頭古城，體驗「深港歷史文化之根」的魅力，隨後赴深圳前海歡樂港灣，遠眺深中通道整體宏偉景觀。當天下午，該批遊客從深圳乘車經深中通道前往中山，沉浸式感受這個創下多項世界之最的跨海集群工程。

廣之旅董事長、總裁趙文志表示，深中通道將成為粵港澳大灣區旅遊的又一新亮點。該旅行社將以深中通道通車為契機，研發更多灣區內多城聯動旅遊產品。

同程研究院首席研究員程超認為，深中通道的開通將進一步提升大灣區旅遊市場的連通性，是打造大灣區旅遊大市場的標誌性事件。尤其是中山的旅遊市場規模和發展質量有望躍上新台階。 深中通道使得中山、深圳旅遊業合作更緊密。中山市文化廣電旅遊局日前聯合深圳市文化廣電旅遊體育局推出10條聯遊精品線路，涵蓋兩地文化地標、文藝場館、A級景區、特色古村、鄉村美食、嶺南水鄉、主題樂園、文旅綜合體等旅遊資源。

作為集「橋、島、隧、水下互通」於一體的跨海集群工程，深中通道本身也成為一個熱門旅遊景點。據瞭解，深圳蛇口郵輪母港推出深中通道航線，輪船從深中通道下穿行而過，讓遊客近距離打卡拍照。而對於香港、澳門居民而言，深中通道的開通，也讓他們的生活半徑持續擴大，到大灣區大陸城市旅遊度假更加方便快捷。