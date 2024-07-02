福州踩線團返陸 將拓展馬祖旅遊

由福州市旅遊協會組成的福州赴馬祖旅遊考察踩線團昨結束為期三天兩夜行程，福州市旅遊協會長韓鳴表示，下一步將做好福建居民赴馬祖旅遊的準備，根據此次考察推出旅遊線路、旅遊產品，拓展福建赴馬祖旅遊市場，「馬祖鄉親非常熱情，期待已久，我們都很感動」。陸委會昨表示，樂見陸方透過馬祖踩線團交流活動，也歡迎陸客盡速提出到馬祖、金門旅行申請，政府將依程序進行專案審查。

今年四月廿八日，大陸文旅部在藍營立委訪陸期間，宣布將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團隊旅遊。雖然福州踩線團行程一度延宕，陸委會六月廿七日還宣布調升陸港澳旅遊警示至橙色燈號，踩線團廿二人仍按原計畫於六月廿九日抵達馬祖展開踩線行程。

中新社報導，福州赴馬祖旅遊考察踩線團昨乘坐「兩馬」客運航線客輪抵達福州馬尾瑯岐碼頭，結束踩線行程。

韓鳴指出，踩線團走訪馬祖南竿、北竿，踩點南竿馬祖酒廠、馬祖天后宮、媽祖巨像雕塑、津沙聚落民宿、芹壁村等景點，對馬祖吃、住、行、遊、購、娛等旅遊各要素進行實地考察。根據此次考察推出旅遊線路、旅遊產品，供福建居民選擇。

就在福州旅遊協會完成馬祖踩線行程後，大陸官媒新華社昨刊文，今年一至六月，福州出入境邊防檢查站共計驗放保障福馬「小三通」航線二點九萬餘名出入境旅客通關，較去年同期成長百分之一四四。

福州出入境邊防檢查站指出，福馬小三通自去年一月八日「馬尾—馬祖」航線復航、二月十九日「黃岐—馬祖」航線復航以來，往來客流量呈成長態勢。今年四月起，福馬小三通兩條客運航線由每日「一進一出」加密至每日「兩進兩出」，每日八趟航班來往兩岸，航線密度恢復至疫情前水準。當前，福馬小三通航線迎來暑期客流高峰，福州邊檢站啟動暑期專項預案，保障出入境旅客通關順暢，助力打造福馬「同城生活圈」。