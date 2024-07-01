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福州踩線團返陸 稱將做好福建居民赴馬祖旅遊準備

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
7月1日，由福州市旅遊協會組成的赴馬祖旅遊考察踩線團，乘坐「兩馬」客運航線客輪返回福州馬尾瑯岐碼頭。中新社
7月1日，由福州市旅遊協會組成的赴馬祖旅遊考察踩線團，乘坐「兩馬」客運航線客輪返回福州馬尾瑯岐碼頭。中新社

由福州市旅遊協會組成的福州赴馬祖旅遊考察踩線團，於1日下午結束為期三天兩夜的行程，福州市旅遊協會會長韓鳴表示，下一步將做好福建居民赴馬祖旅遊的準備，根據此次考察推出旅遊線路、旅遊產品，「馬祖的鄉親非常熱情，而且期待已久，我們都很感動。」

據中新社報導，福州赴馬祖旅遊考察踩線團於1日，乘坐「兩馬」客運航線客輪抵達福州馬尾瑯岐碼頭，結束了踩線行程。

韓鳴說，此次行程中，「踩線團」走訪馬祖南竿、北竿，踩點南竿馬祖酒廠、馬祖天后宮、媽祖巨像雕塑、津沙聚落民宿、芹壁村等景點，對馬祖吃、住、行、遊、購、娛等旅遊各要素進行實地考察。

韓鳴表示，下一步，將做好福建居民赴馬祖旅遊的準備，根據此次考察推出旅遊線路、旅遊產品，供福建居民選擇，拓展福建赴馬祖旅遊市場空間。

今年4月28日，大陸文旅部在藍營立委訪陸期間，宣布將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團隊旅遊。

隨後，雖踩線團行程一度延宕，但在 6月29日中午，福州赴馬祖旅遊考察踩線團一行22人抵達馬祖南竿福澳港碼頭，展開3天2夜的行程。據陸方指稱，5月17日，第七次福(州)馬(祖)磋商會上，福州市旅遊協會與馬祖旅遊觀光協會相互交換《福馬「同城生活圈」旅遊合作共識書》，標誌福州與馬祖兩地在旅遊合作上邁出實質一步。

日前，大陸國台辦發言人陳斌華也在記者會上表示，大陸旅遊事務主管機關已於4月28日宣布相關安排，目前，相關準備工作有序推進，將依照既定規劃，持續推動兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化。

福建 考察 馬祖

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