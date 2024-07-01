中國水利部長：長江洪水過程將延續到7月中旬

中國豪雨不斷，洪水仍在持續。中國水利部長李國英今天表示，明天中午前後，長江洪水自洞庭湖入江口以下將全面超出警戒線，且洪水過程將延續到7月中旬。而據統計，自昨天早上8時到今早8時，中國共有76條河流水位超過警戒線。

綜合中國媒體報導，中國水利部指出，鑑於中國今天起全面進入主汛期，加上近日豪雨不斷，李國英今天以中國國家防總副總指揮身分主持會商，並作上述表示。

李國英表示，根據監測預報，這波降雨將延續到明天，長江流域、太湖流域、珠江流域西江等地強降雨持續，以大到豪雨為主，部分地區更有大豪雨。

他指出，受天氣影響，長江幹流自洞庭湖入江口以下的水位，明天中午前後發生全面超出警戒線，洪水過程將延續到7月中旬；太湖水位則將超出警戒線30公分；西江、柳江及淮河3日起將陸續出現洪水；東北的烏蘇里江流域部分河流水位更將超出保證水位。

中國水利部統計，從6月30日早上8時到今早8時，湖南、江西、雲南、貴州、廣東、廣西等省區共有76條河流的水位超過警戒線，其中6條河流更超過保證水位。洞庭湖區、鄱陽湖區、太湖周邊河網區也有48個觀測站水位超出警戒線。

中國中央氣象台今晚6時發布暴雨橙色預警，預測今晚至明晚江蘇中北部、安徽大部、湖北東部、湖南中東部和西南部、江西北部、貴州東南部、廣西中北部、雲南西部和東南部以及河北南部、山東西北部和東部、遼寧東部、新疆西北部等地有大到豪雨。其中部分地區更有大豪雨甚至特大豪雨。

中國水利部和中國氣象局同一時間則聯合發布紅色山洪災害氣象預警，預計今晚至明晚湖南西南部和中部、廣西東北部等地部分地區列入橙色預警，其中部分地區更列為紅色預警。

中國豪雨持續不斷，其中湖南省平江縣今天的24小時雨量居中國之冠，達305.7毫米；廣西壯族自治區首府南寧市及柳州、百色等市已被列為山洪災害紅色預警區，日前嚴重淹水的桂林市及其他城市，也被列為山洪災害橙色預警區。

至於安徽省，根據預測，先前受災嚴重的黃山市，未來24小時將與安慶、六安、宣城等市一同出現大雨到豪雨，部分地區更可能有大豪雨。目前全省已有81.1萬人受災，更有259個景區被關閉。