快訊

拜登辯論表現「崩潰」嚇壞民主黨 幕僚不解：明明都曾演練過

部桃醫院瞬間電力降壓、系統大當機 台電證實「牠」害的

台積電只排第7！非主管上市公司員工平均薪資 「這家」375萬奪冠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

安徽暴雨81.1萬人受災 至少259個景區緊急關閉

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
安徽多地近日豪雨成災，不少地區都出現淹水景象。（新華社）
安徽多地近日豪雨成災，不少地區都出現淹水景象。（新華社）

安徽省氣象台1日9時變更發布暴雨橙色預警，預報未來24小時安慶、六安、黃山、宣城等地有大雨到暴雨，部分地區有大暴雨，並伴有短時強降水（最大雨強局地可超80毫米）、雷暴大風（局地超過10級）等強對流天氣。全省已有81.1萬人受災，關閉景區259個。

據中新網報導，連日來，安徽多地遭遇持續性暴雨、局地特大暴雨天氣，汛情形勢嚴峻。6月30日7時至7月1日7時，安慶、池州、銅陵、蕪湖、馬鞍山、宣城、黃山部分地區出現暴雨和大暴雨。全省共772個站降水量超過50毫米，佔該省面積的22.1%；67個站降水量超過100毫米，佔該省面積的1.9%。

6月30日17時，該省長江幹流全線超警戒水位且仍在上漲，支流水陽江、滁河、西河等19條河流超警戒水位。截至6月30日16時，黃山、宣城、安慶等6市35縣（區）受災，全省累計受災人口81.1萬人，緊急轉移安置19.5萬人。

面對汛情，安徽持續做好防汛救災工作，關閉景區259個、建築工地停工1995個。在山洪地質災害危險區轉移4.4萬人，危舊房等危險區域轉移1650人。

安徽強化長江幹支流汛情應對措施，蕪湖等沿江5市和合肥、滁州、宣城投入2.6萬人巡堤查險。長江幹流江心洲、外灘圩人員已轉移634人。

下一步，安徽將全力做好長江幹支流超警堤段巡堤查險工作，在險工險段和薄弱堤段預置搶險物資；繼續做好山洪地質災害、中小河流洪水和城市內澇防禦，強化小型水庫巡查防守；持續督促降雨影響地區加強建築施工、旅遊等重點行業領域汛期安全檢查等。

安徽黃山一處道路隧道口，6月29日因連日暴雨導致山崩，導致人車交通受阻。（中新社）
安徽黃山一處道路隧道口，6月29日因連日暴雨導致山崩，導致人車交通受阻。（中新社）

暴雨

延伸閱讀

長江流域超警戒洪水 百萬人受災

「媯河夜畫」泛舟 長城入境遊火熱

「媯河夜畫」泛舟 長城入境遊火熱

大陸暴雨不斷 長江中下游水位恐全面超出警戒線

相關新聞

安徽暴雨81.1萬人受災 至少259個景區緊急關閉

安徽省氣象台1日9時變更發布暴雨橙色預警，預報未來24小時安慶、六安、黃山、宣城等地有大雨到暴雨，部分地區有大暴雨，並伴...

發射裝置故障 中國天龍三號火箭意外「試射」爆炸

對標馬斯克星鏈的中國航太產品，出師未捷，在「試射」時爆炸。6月30日下午，天龍三號火箭在河南試車時墜落起火，河南鞏義市緊...

10天2度墜火箭殘骸 中國航天大躍進受阻

中國「嫦娥六號」剛完成人類首次從月球背面採集樣本任務返回地球，官方大肆宣傳航天成就之際，對標馬斯克星鏈的中國航天產品「天...

騰訊、抖音、百度遏民族主義歪風 天津亮燈悼「一個大寫的人」

中國日前發生兩起刺傷外國人事件，蘇州日本母子遇襲更造成一名挺身而出的校車女職員不幸離世，廣大網民紛表達敬意與緬懷，然而社...

曾紅極一時…中國昔日東奧金牌射手楊倩 清華畢業後長這樣

曾在2021年東京奧運10米氣步槍女單奪冠的中國選手楊倩，日前順利從北京清華大學畢業，她也在社群平台上發文表示，將繼續在...

山寨「黑倫」票價比正牌還貴 惹怒周杰倫粉絲巡演喊停

歌手周杰倫在全球粉絲眾多，演唱會更是一票難求，在龐大商機的背後竟出現了「山寨周杰倫」，不但靠模仿周杰倫走紅，甚至飛遍中國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。