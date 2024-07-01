聽新聞
test
0:00 / 0:00

福州踩線團結束馬祖行 陸委會：歡迎陸客提出金馬旅行申請

聯合報／ 記者謝守真／台北即時報導
福建旅遊業者赴馬祖踩線團29日抵達馬祖南竿福澳港，展開三天兩夜行程。陸委會1日對此表示，歡迎陸客儘速提出到馬祖、金門旅行申請。（圖／讀者提供）
福建旅遊業者赴馬祖踩線團29日抵達馬祖南竿福澳港，展開三天兩夜行程。陸委會1日對此表示，歡迎陸客儘速提出到馬祖、金門旅行申請。（圖／讀者提供）

由福州市旅遊協會會長韓鳴率領的福州市旅遊協會馬祖踩線團一行22人，完成開天兩夜考察行程後已於1日返回福州。對此，陸委會1日表示，歡迎陸客儘速提出到馬祖、金門旅行申請，政府將依程序進行專案審查。

在陸委會27日宣布調升陸港澳旅遊警示至「橙色」燈號的兩天後，福建踩線團22人仍按原計劃抵達馬祖展開三天兩夜踩線行程，期間參訪南竿馬祖酒廠、八八坑道、馬祖天后宮、大漢據點、津沙聚落等景點。

大陸文旅部副部長饒權今年4月28日與立法院國民黨團總召傅崐萁等立委會見時，曾宣告將率先開放福建居民赴馬祖旅遊，並要求須先恢復平潭至台灣的海上客運船，才會讓福建居民赴台灣團體遊。

大陸國台辦發言人陳斌華隨後於5月15日表示「福建省將適時組織旅行社踩線團赴馬祖」，而在第七次福馬磋商會後，福州旅遊協會原定6月10日組團赴馬祖踩線，但5月30日突然發函給馬祖表示因端午活動將延後，引發關注。

期間，中共曾於5月下旬對台發動圍台軍演，並公告自6月15日起，對原產於台灣的石化、紡織、機械、鋼鐵及金屬、運輸工具等134個稅目進口產品，中止適用「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）協定稅率。隨後又在6月初祭出「懲治台獨22條意見」，最高可判死刑，且嫌疑人不到案也能審判。

針對大陸踩線團行程與兩岸旅遊等交流，會否因我方調升國人赴陸「旅遊警示升級」或大陸對台祭出「懲戒台獨」等動作而受影響？陸委會1日稱，樂見陸方透過馬祖踩線團交流活動，也歡迎中客儘速提出到馬祖、金門旅行申請，政府將依程序進行專案審查。

福建 行程 馬祖

延伸閱讀

陸媒「盯梢」台灣政論節目？ 陸委會：調查碰到困難

影／福建踩線團訪馬祖 李孟諺：善意堆疊對觀光有幫助

福州旅遊踩線團抵達馬祖 歡迎儀式隆重兩方代表互贈伴手禮

金馬業者兩樣情 福州踩線團今抵達馬祖

相關新聞

港府宣布 北京再送一對貓熊

七月一日香港主權移交27周年慶，港府宣布北京中央將贈送一對貓熊給香港，兩隻貓熊將於數月後抵港，仍居住到香港海洋公園。

「晴格格」王艷兒子籃球專長保送北大 網翻比賽數據質疑「走後門」

中國女演員王艷以「還珠格格」中「晴格格」一角走紅，她的兒子王泓欽近日以籃球特長的體育生身分被保送進北京大學，被外界質疑是...

福州踩線團返陸 稱將做好福建居民赴馬祖旅遊準備

由福州市旅遊協會組成的福州赴馬祖旅遊考察踩線團，於1日下午結束為期三天兩夜的行程，福州市旅遊協會會長韓鳴表示，下一步將做...

上海3甲名醫街頭直播唱歌暴紅 最愛汪峰「怒放的生命」

這年頭網路成了許多人暴紅的契機，不論是跳舞、賣萌、搞笑，各式風格可說是百花齊放，直播唱歌也不稀罕，而在上海有一名男子卻因...

踩線團剛走 新華社：福馬小三通上半年增長1.44倍

就在福州旅遊協會順利完成馬祖踩線行程後，大陸官媒新華社發表文章稱，今年1月至6月，福州出入境邊防檢查站共計驗放保障福馬「...

安徽暴雨81.1萬人受災 至少259個景區緊急關閉

安徽省氣象台1日9時變更發布暴雨橙色預警，預報未來24小時安慶、六安、黃山、宣城等地有大雨到暴雨，部分地區有大暴雨，並伴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。