陸17歲羽毛球小將張志傑 比賽途中猝死

中國大陸17歲的羽毛球運動員張志傑，6月30日晚於印尼參加2024亞洲青年羽毛球錦標賽途中，突然暈倒，送院搶救無效不治。

亞洲羽毛球聯合會及印尼羽協7月1日公告，中國大陸單打男子運動員張志傑在傍晚的一場比賽中暈倒在球場上，被送往醫院後於當地時間6月30日23時20分去世。張志傑在小組賽對陣日本隊的比賽中暈倒，賽事醫生和醫療小組對他實施搶救。他在不到2分鐘時間內就被救護車送往醫院。

亞洲羽毛球聯合會、印尼羽毛球協會和組委會對此深表悲痛，並向張志傑的父母、家人和中國羽毛球協會表示最深切的慰問。聲明稱，「世界羽壇失去了一位天才選手。」

張志傑於2007年1月出生於浙江嘉興，2024年3月獲得2024年大陸全國青年羽毛球錦標賽乙組男子團體冠軍。