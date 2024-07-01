中國天龍三號火箭墜毀爆炸 測試變意外升空

北京天兵科技自主研發的天龍三號火箭，昨天在河南進行發動機測試時發生事故，疑似火箭體未被牢牢固定意外升空，隨後在山區墜毀爆炸，幸無人員傷亡。

澎湃新聞6月30日報導，多名河南鞏義市民眾拍攝並發布的影像顯示，一具火箭發射殘骸以水平角度從天空中快速掉落，且冒出黑煙，不久就掉落在遠方背對市區的山嶺上，且冒出巨大的爆炸火花。

陸媒21世紀經濟報導指出，鞏義市應急管理局向媒體回應稱，這是一民營火箭公司進行火箭發動機試車（測試）時發生事故，火箭從試車架上意外起飛升空，隨後在一處山區墜落。

當日晚間北京天兵科技發布訊息，表示當日下午3點43分，其自主研製的天龍三號液體運載火箭在鞏義市綜合試驗中心進行一子級九機並聯動力系統熱試車。

試車過程中，一子級火箭正常點火，發動機推力達到820噸，因箭體與試驗台連接處結構失效，一子級火箭脫離發射台，在升空後，箭上計算機主動關機，火箭跌落在距離試車台西南1.5公里的深山中，箭體跌落山中後解體。

天兵科技稱，這次試驗地點遠離鞏義市區，試驗前與當地政府聯合完善安全保障措施並提前組織周邊人員撤離，經查無人員傷亡。

報導指出，天龍三號是天兵科技為中國衛星互聯網星座建設量身打造的大型液體運載火箭，產品性能對標美國太空探索科技公司（SpaceX）的獵鷹9號，其直徑3.8米，起飛質量590噸，近地軌道（LEO）運力17噸，太陽同步軌道（SSO）運力14噸。

天龍三號運載火箭動力系統試車為一子級九台TH-12（天火十二）發動機同時點火，是中國現階段運載火箭在研製過程中推力最大的一次動力系統試車，較之前中國航天最大推力試驗增長了2倍。

另據美國之音今天報導，目前不清楚這起事故將如何影響天兵科技的火箭項目。這個事故也可能對中國更廣泛的商業太空生態系統產生影響。這一領域越來越受到中國從中央到省市到地方政府的強烈支持。