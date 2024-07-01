超警戒洪水襲長江流域 陸百萬人受災

夏天為大地帶來雨水，同時也帶來大量昆蟲！有港媽在網上發文求助，居住在近山公共屋邨的她，近日在家中發現大量蜈蚣，甚至試過1日抓了40至50條。而且，她的家人亦曾被蜈蚣所咬，傷口頗痛…

2024-06-30 22:03