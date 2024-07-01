兩岸微流行／香港試行「氫能」洗街車

香港近日發表氫能發展策略，下半年將啟動三輛氫能洗街車試驗計畫。氫能洗街車每次輸入廿公斤燃料可供車輛行駛三至四百公里。港府亦計畫下年修訂相關條例，以配合氫燃料技術和市場最新發展。

文匯網報導，除了氫能洗街車試驗計畫，香港第一個公眾加氫站下半年也將投入運作，此外，港鐵將以非載客形式測試氫能源有軌電車。

為達致碳中和，港府近年大力發展氫氣。就氫能洗街車試驗計畫，港府環境及生態局長謝展寰表示，試驗計畫希望能測試氫能汽車在港使用情況，如成本和維修情況。

港府並將建議修訂「氣體安全條例」，同時訂立一條專門規管使用氫氣作為燃料的新附屬法例，規管範圍包括氫氣品質、氫氣供應公司註冊、氫氣裝置建造及使用、氫氣容器類型批准、氫氣系統使用、運送氫氣車輛許可證及氫燃料車輛燃料系統維修技工的註冊等，以配合氫燃料技術和市場的最新發展。

謝展寰表示，未有為氫能使用比例設目標，因為暫時未知其成本效率，目前先訂立相關法規及配套設施，再透過不同試驗計畫，研究在甚麼範疇使用氫能更具成本效益。

香港城巴發言人表示，歡迎港府發表氫能發展策略，正計畫安排氫能巴士於未來數周內首次行駛過海路線。香港地球之友表示，港府應制定氫能基礎設施的技術標準和規範，加快建設輸氫管道和加氫站等基礎設施，並完善氫儲存和運輸系統，確保氫能的應用具有高品質和安全。