「媯河夜畫」泛舟 長城入境遊火熱

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
延慶區東湖公園湖面上，「媯河夜畫」夜遊體驗活動啟動試運營。圖／本報北京傳真
延慶區東湖公園湖面上，「媯河夜畫」夜遊體驗活動啟動試運營。圖／本報北京傳真

近日，在距離北京八達嶺長城景區約18公里的延慶區東湖公園湖面上，「媯河夜畫」夜遊體驗活動啟動試運營。遊客乘船夜遊、島上小憩、塔下觀舞，感受媯川夏夜的詩意畫卷。同時，伴隨入境遊火熱，截至6月中旬，八達嶺長城景區今年已累計接待入境遊客14.7萬人，同比增長81%。

「媯河夜畫」夜遊體驗位於延慶區地標建築夏都大橋東側，利用東湖公園湖泊及周邊旖旎的自然風光，以延慶家喻戶曉的媯水女傳說為基礎，精彩演繹媯川戲水、初見媯水女、媯水祭祀、鵲橋相會、寶塔燈光秀、又見媯水女、時空穿梭、媯河夜畫等內容，並融入燈光、置景、全息投影等多媒體特效，營造出「船在景中遊、船為遊中景」的意境，打造多點式、多元化的夜間消費場景。

「媯河夜畫」每周五、周六及法定節假日的晚8點至10點上演。

隨著入境遊火熱，為保障入境遊客的吃住行遊購娛，《八達嶺長城入境便利遊措施八條》日前發布。

景區購票方面，入境遊客可通過護照和永久居留證在「長城內外旅遊」小程式及八達嶺景區視窗實現線上、線下便捷購票。海外合作方面，當前已有八達嶺長城門票、夜遊長城活動、八達嶺索道及暢遊通等重點產品在攜程14個海外網站上架，後續還將在更多國家和地區上線。此外，八達嶺長城景區裡3台多語言功能售票機已落地，支援多語言、多種支付方式購票。

目前，以長城為主題的大型沉浸式情景劇《夢華·長城》已在世園公園上演，將於暑期開放夜場，遊客可通過官方平台「長城內外旅遊」微信小程式預約，在世園公園4號門或1號門進入園區觀演。

微信 語言 長城

延伸閱讀

曾接待美國總統 北京老牌長城飯店業績慘澹求生

開挖長城準備做「百年福地」 陝西村民遭當地檢方起訴

香港七一長周末首日…39萬人離港、10.7萬入境 相差28萬

珠、港研「一地兩檢」 提升港珠澳大橋通關效率

相關新聞

超警戒洪水襲長江流域 陸百萬人受災

大陸華中、華南地區受六月下旬以來持續暴雨影響，大陸水利部昨示警，長江流域內九十條河流發生「超警戒及以上」洪水，長江中下游...

「媯河夜畫」泛舟 長城入境遊火熱

近日，在距離北京八達嶺長城景區約18公里的延慶區東湖公園湖面上，「媯河夜畫」夜遊體驗活動啟動試運營。遊客乘船夜遊、島上小...

兩岸微流行／香港試行「氫能」洗街車

香港近日發表氫能發展策略，下半年將啟動三輛氫能洗街車試驗計畫。氫能洗街車每次輸入廿公斤燃料可供車輛行駛三至四百公里。港府...

屋內驚現大量蜈蚣！港媽一天抓50隻超崩潰 家人慘被咬傷求救「這樣處理」

夏天為大地帶來雨水，同時也帶來大量昆蟲！有港媽在網上發文求助，居住在近山公共屋邨的她，近日在家中發現大量蜈蚣，甚至試過1日抓了40至50條。而且，她的家人亦曾被蜈蚣所咬，傷口頗痛…

揮別九龍灣國際展貿中心 香港「九展」今日結束營運

落成三十年的香港九龍灣國際展貿中心六月三十日下午五點結束營運。香港人稱為「九展」，未如港島會展中心那般國際名氣，但在香港...

大陸暴雨不斷 長江中下游水位恐全面超出警戒線

中國華中、華南暴雨不斷，水利部門今天預測，長江自洞庭湖口以下到出海口之間的洪水將全面超過警戒線，部分江段水位更將持續10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。