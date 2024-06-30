對標SpaceX獵鷹9號！大陸下午試射「天龍三號」火箭爆炸

對標馬斯克星鏈的中國大陸航太產品，出師未捷，在試射時爆炸。6月30日下午，天龍三號火箭試車時墜落起火，河南鞏義市緊急管理局回應，暫未接報傷亡。

據界面新聞，北京天兵科技公司30日晚上發布關於天龍三號大型液體運載火箭一子級動力系統試車的情況說明，指出2024年6月30日下午3點43分，天兵科技自主研發的天龍三號液體運載火箭在河南鞏義市綜合試驗中心開展了一子級九機並聯動力系統熱試車。

試車過程中，一子級火箭正常點火，引擎推力達820噸，因箭體與試驗台連接處結構失效，一子級火箭脫離發射台，在升空後，箭上電腦主動關機，火箭跌落在距離試車台西南1.5公里的深山中，箭體跌落山中後解體。本試驗地點遠離鞏義市區，試驗前與地方政府聯合完善安全保障措施並提前組織周邊人員撤離，經排查，無人員傷亡。

綜合陸港媒體報導，天龍三號是天兵科技為中國衛星互聯網「星座建設」量身定製的大型液體運載火箭，產品性能對標SpaceX的獵鷹9號，其直徑3.8公尺，起飛質量590噸，近地軌道（LEO）運力17噸，太陽同步軌道（SSO）運力14噸。

天龍三號運載火箭動力系統試車為一子級九台TH-12（天火十二）發動機同時點火，是中國現階段運載火箭在研製過程中推力最大的一次動力系統試車，較之前中國航天最大推力試驗增長了2倍。

天兵科技稱，將盡快完成故障歸零，組織新產品的生產和試驗。

另據百度百科，天龍三號是北京天兵科技有限公司開發的天龍三號大型液體運載火箭，直徑3.8公尺，總長71公尺，起飛質量590噸，起飛推力770噸。該火箭採用二級構型設計，以液態氧和煤油作為主推進劑，該火箭按計劃將於2024年7月完成首飛任務，並在首飛後的三年內具備每年超過30次的商業發射能力。