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大陸暴雨不斷 長江中下游水位恐全面超出警戒線

中央社／ 台北30日電
中國華中、華南暴雨不斷，水利部門今天預測，長江自洞庭湖口以下到出海口之間的洪水將全面超過警戒線，部分江段水位更將持續10天以上超出警戒線。圖為6月21日，長江上游支流綦江水位暴漲，形成洪水。中新社
中國華中、華南暴雨不斷，水利部門今天預測，長江自洞庭湖口以下到出海口之間的洪水將全面超過警戒線，部分江段水位更將持續10天以上超出警戒線。圖為6月21日，長江上游支流綦江水位暴漲，形成洪水。中新社

中國華中、華南暴雨不斷，水利部門今天預測，長江自洞庭湖口以下到出海口之間的洪水將全面超過警戒線，部分江段水位更將持續10天以上超出警戒線，長江流域防汛形勢嚴峻。位在長江出海口的上海今天首當其衝，市區多處積水。

綜合中國媒體報導，中國水利部今天表示，受25日以來持續強降雨影響，長江流域內90條河流發生超出警戒線以上的洪水，長江中下游幹流及洞庭湖、鄱陽湖區水位均持續快速上漲。

中國水利部並警告，這次長江中下游洪水的發生過程中，長江幹流和洞庭湖、鄱陽湖水位超出警戒線的範圍大、持續時間長，導致堤防長時間受水浸泡，容易引發險情。

至於各地，地處長江出海口的上海，今天上午8時就有徐家匯、青浦、浦東等3個觀測站的每小時雨量，位居全中國第1至3名，是中共建政後氣象觀測史上罕見的現象。由於豪雨一直持續今天下午，導致上海市區不少地段出現淹水現象，居民忙著用各種工具將積水排出室外。

同在長江及鄱陽湖流域的江西省，官方統計，截至29日下午3時30分為止，全省自22日出現的洪澇和地質災害，受災人數超過100萬人大關，達101.4萬人。

至於先前在黃山市一帶出現嚴重洪災的安徽省，當地氣象台今天仍發布暴雨橙色預警。未來24小時池州、蕪湖、銅陵、宣城、黃山等地有大雨到暴雨，其中安慶、池州、宣城、黃山部分地區有大暴雨。

此外，湖南、貴州、江西、江蘇等省官方也評估，在暴雨仍未緩和的情況下，這三省仍有部分地區洪災風險較高。其中，貴州省鎮遠縣舞陽河水位創下歷史新高，已有4個鄉鎮受災，至今無法復水復電。

湖南境內的洞庭湖水位今天已較往常大漲6.5公尺，形成今年洞庭湖第1號洪水；江西則因降雨區高度重疊，鄱陽湖及長江九江段水位不但已超過警戒線且持續上漲，加上降雨不停，防汛形勢異常嚴峻；而江蘇境內的長江、滁河、太湖相繼形成今年第1號洪水，未來一週全省沿長江水位可能全面超出警戒線，進而發生市區積水，防洪工作十分緊迫。

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