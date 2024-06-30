大陸接連發射火箭 殘骸不到10天2度墜落陸地

中國繼貴州省境內22日出現火箭殘骸冒黃煙墜落後，河南省鞏義市境內今天也出現火箭殘骸墜落並爆炸起火，並被多位民眾目擊並拍下。鞏義市官員表示，這是「火箭試飛」，當地目前暫無人員傷亡。

澎湃新聞報導，多名鞏義市民眾拍攝並發布的影像顯示，一具火箭發射殘骸以水平角度從天空中快速掉落，且冒出黑煙，不久就掉落在遠方背對市區的山嶺上，且冒出巨大的爆炸火花。

根據報導，鞏義市應急管理局官員在回答媒體詢問時表示，這是「火箭試飛」，工作人員已前往現場處置，核實具體情況，目前暫無人員傷亡報告。

截至發稿為止，還沒有中國火箭發射單位對這起殘骸墜地事故作任何說明。

美國有線電視新聞網（CNN）日前報導，隸屬貴州省黔南布依族苗族自治州福泉市仙橋鄉的仙橋村，22日下午3時左右出現火箭發射殘骸從天而降的畫面。當時，這具火箭殘骸以傾斜角度墜落，同時冒出鮮黃色濃煙，而鏡頭前的村民紛紛逃離現場，有人更一面奔跑一面掩住耳朵。隨後，這具火箭殘骸墜落在遠方的山谷中。

根據報導顯示，當地政府事前發出通知，指仙橋村附近將執行「火箭殘骸回收任務」，當地村民被要求暫時離開家中，往開闊區域疏散以遠離碎片，防止「有毒氣體和爆炸」造成的傷害，並勒令村民嚴禁拍攝、散播相關影像。

中國官方22日曾宣布，從四川的西昌衛星發射中心以長征二號丙運載火箭，發射一枚中國與法國合作研製的天文觀測衛星。外界因此推測，應是這次發射墜落的火箭推進器殘骸。