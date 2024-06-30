因保護日本母子身亡 蘇州女導護家屬聲明婉拒捐款：盼儘早回歸平靜

為保護學生而遭行凶身亡的蘇州日本人學校女導護胡友平，不但有日僑及日本民眾踴躍捐款，也有中國民眾表達敬意。但胡友平的家屬昨天透過蘇州官媒表態，婉拒各界捐款捐物，並希望「不再被打擾」，儘早回歸平靜生活。

此外，中國部分民間人士近日陸續上網發文，表達對胡友平的敬意，並質疑中國國內彌漫的仇日、仇外情緒，以及官方處理胡友平及受害日籍母子遇刺事故的過程。但這些文章卻都在幾小時後，就被刪除。

蘇州官媒蘇州日報29日報導，指胡友平26日傷重離世的消息傳出後，社會各界在緬懷哀思的同時紛紛希望捐款捐物，以表達關心慰問。而胡友平的家屬28日與該報取得聯繫，對各界關心慰問表達衷心感謝，並發表聲明。

根據報導，這項聲明提到，「近段時間來，我們收到了方方面面的關心和慰問，心意收到，也特別感謝大家。遇到這樣的情況，相信任何有正義、有愛心的人都會做出同樣的選擇」。

聲明宣稱，「經過家人的一致商議，我們決定不接受捐款捐物，也希望不再被打擾，只願逝者安息，家人們能盡早回歸平靜的生活。如果有愛心人士想要為傳遞正能量捐款捐物，建議他們可以捐給各地的見義勇為基金會」。

綜合相關報導及訊息，胡友平被證實身亡前，已有部分日本國內民眾為她發起捐款。且有日本民眾認為，胡友平以身相護日本學生的舉動，會讓她在中國的處境十分不利，因此應將她及家人接往日本居住，並給予取得日本居留等身分的便利。

產經新聞日前報導，胡友平身亡後，蘇州當地日僑隨即發起募款，金額已超過人民幣400萬元（約新台幣1790萬元）。同時，日本外相上川陽子並對胡友平的義舉表示感謝與敬意，並表示將與中方合作，全力確保中國日僑的安全。

綜合中國及海外網路訊息，胡友平的告別式已於28日蘇州市殯儀館，遺體已經火化。由於她被官方追授「見義勇為模範」稱號，當地市、區兩級官員特地前往弔唁。同一天，日本駐中國大使館更為胡友平降半旗致哀。當晚，天津廣播電視塔更打出胡友平的遺像及悼念語句。

僅管如此，中國當局卻在網路及實體上展開維穩模式。綜合網路訊息，在事發的蘇州公車候車亭，不少民眾購買鮮花試圖擺放在現場，卻被早已部署在當地的便衣人員勸離，並以「會把鮮花轉送殯儀館」為由沒收鮮花。

另有部分中國民間人士近日陸續在網路發表文章，或是對胡友平表達悼念；或是對中國民間為何彌漫強烈的仇日、仇美等仇外情緒，提出質疑及探討；也有人對官方處理日籍母子被刺殺及胡友平保護日籍學生的過程及新聞處理提出批評；更有不少人在留言中，對胡友平家屬婉拒外界捐款提出質疑，認為背後有官方的影子。

然而，這些貼文均在數小時後被刪除，網路上只剩下官媒口徑大體一致的相關報導。