巴奈獲獎談天安門秒「被消失」 陸導演聽嘸歌嘆：這就是魔幻國度的日常

歌手巴奈奪得第35屆金曲獎最佳台語專輯獎，領獎時提到天安門事件跟金曲獎一樣剛好35年，隨後相關討論在大陸網路「被消失」。大陸紀錄片導演張贊波30日發文指，一句真話就能讓一個人和其作品徹底在網上消失無痕。他感嘆「這就是我所在的這片土地上的日常」，對創作者而言是極權之手所施加的極刑，不亞於施加死刑犯和無期徒刑犯的「剝奪政治權利終身」。

大陸知名紀錄片導演、以《大路朝天》等作品聞名的張贊波，30日在其臉書發文就此事表示看法，並授權本報引用。他寫道，很巧，金曲獎頒獎典禮前幾天曾用手機上的APP「QQ音樂」搜了巴奈的一些歌曲來聽，聽的最後一首是「失去你」，還沒聽完時就因為當時突然有其他事情要處理而被打斷了。

然而，他稱，今天再打開QQ音樂時，發現這款軟體的介面還保留著上次使用時的樣子，搜索欄裡依然是巴奈的名字，但搜索出的歌曲結果已經全部不見，而被一行灰色小字所替代，即「沒有找到與『巴奈』相關的結果」。

張贊波續指，界面的最底部還依然保留著當初我播放「失去你」時的浮欄，既有歌曲名也有巴奈的名字和頭像。彷彿只是暫停播放。但再點擊，就跳出提示「抱歉，該歌曲暫無法播放，可以試試其他歌曲」。

張贊波說，「是不是很魔幻？」一句真話就能讓一個人和他（她）的作品一夜之間徹底在網路上消失無痕，也讓「失去你」這支歌名頓成預言和諷刺，「但這就是我所在的這片土地上的日常。」

張贊波再指，這同時也多少說明為什麼如今這塊土地上說真話的人（尤其文化人）越來越少，因為被封殺的代價實在太大，尤其對於一個創作者來說，這是極權之手所施加給他的一種極刑。「不亞於通常施加給死刑犯和無期徒刑犯的『剝奪政治權利終身』。」

此前，巴奈29日晚再獲得金曲獎後提到，「雖然我們不一樣的族群在這個母親島上，都有不一樣的苦難，但有一件事情，今天晚上請你們一定要記得，金曲獎35年，你們知道嗎？天安門事件也是剛好35年，我們都不要忘記，台灣加油！」

然而，消息一出，隨後這番言論讓巴奈的作品和相關討論在大陸網路上「被消失」。對此巴奈30日回應稱，「他們的行為更凸顯台灣珍貴的自由」。