快訊

輝達追單 法人估日月光、京元電子等供應鏈有望受惠

影／遭強押呼救「別殺我」…以中混血人質獲救發聲 曝最大隱憂是「這事」

在台出版新書 香港學者：認識國軍貢獻 才不會成為愛國賊

中央社／ 台北30日電

研究國軍史的香港籍學者徐全近日在台出版新書。他說，面對中國大陸極左人士和網路上的排外情緒，真正認識國軍抗戰史才能理解和平的可貴，不會因盲目仇日成為「愛國賊」。

專長中國近代史的香港城市大學哲學博士徐全，近日在台出版「銘誌天星─國軍紀念碑百年激盪史」。在黃埔建軍百年之際，他在書中透過走訪在大陸各地的國軍碑墓，梳理它們歷經破壞和保存的歷史。

徐全告訴中央社記者，寫作過程最大的困難是中國大陸的史料、檔案開放程度太低，申請程序繁瑣。

他以甘肅省涇川縣一座1949年後已經被毀的國軍暫編第59師陣亡將士墓為例。這個部隊的師長是盛文，其子是台灣媒體人盛竹如。他向當地檔案館申請閱覽1945年版的「涇川縣志」，欲查閱由陸軍一級上將胡宗南和盛文分別撰寫的該公墓碑記和墓誌銘。

儘管徐全請香港城大出具正式的公文，但當地政府最終決定不予公開，理由是涉及意識形態問題。他感慨，這些地方單位既沒有完整保護好國軍的史蹟，還用種種手法來打壓、阻撓後世學者的研究，而且這樣的手段即使在大陸也是違法的。

徐全對國軍的興趣，起自早期台灣的紀錄片「一寸河山一寸血」。他說，國軍是第二次世界大戰東方戰場的主角，其榮譽和歷史不應該被侮辱、邊緣和踐踏。

他強調，研究及弘揚國軍抗戰歷史和精神，不是仇日，而是為了追求歷史正義與和平的未來，更是要避免重走日本昭和早期軍國主義的老路。

為何在中國大陸的仇日情緒此起彼伏？他認為就是因為很多人對抗戰的理解是「抗日神劇」，而不是真實的歷史。

作為國軍史的研究者，出生在江蘇的他也結合時事，提出對近日蘇州日本人學校相關3人被刺傷、其中1人不治事件的觀察。

他認為，蘇州日本人遇刺，雖然是突發事件，但社會脈絡很明顯；「這些整天煽動反日的人，對國軍抗戰卻是不了解的。真正了解的人會知道戰爭的慘烈、和平的可貴」。他接觸過的國軍老兵，幾乎都感慨日軍作戰能力之強，因此他們沒有人希望戰爭再來。

徐全說，在中國大陸的社群平台抖音、微信上，對當地日本人學校的批評此起彼伏，有些人利用這個議題大發愛國流量財，言論驚悚、語調誇張，將日本人學校比喻為間諜培育機構。「這些影片『播主』，就是極左瀰漫的產物和怪胎」。

「反極左」是徐全的志業。他解釋，中國大陸的極左並非西方意義上的極左。其特徵是：反對和壓制個人自由、限制個人財產和民營經濟、文化上呈現極端優越感、國族認同上屬於排外型民族主義；同時以愛國主義的名義壓制不同意見；在對台立場上，極左是最主張武力攻台的，因此危害很大。

徐全認為，大陸網路上的「愛國流量」是一種基於利益的民間商業行為，這些「播主」利用極左氛圍去製造排外議題、愚弄大眾，卻不考慮後果。「真有那一天，為在華日資企業員工子女提供教育服務的日本人學校撤離了，也就宣告中日經濟互動結束了」。

共軍 國軍 抗戰 香港

延伸閱讀

香港主權移交27周年…共軍辦「七一軍營開放活動」 在港展武器裝備

香港七一長周末首日…39萬人離港、10.7萬入境 相差28萬

中國大陸網路民族主義戾氣重 網易抖音公告整治

看香港過去5年 漫畫家尊子：像器官被割走一大片

相關新聞

開挖長城準備做「百年福地」 陝西村民遭當地檢方起訴

大陸文物保護噩耗再傳一樁，位於陝西榆林的戰國時代秦長城遺址，被一位村民雇車開挖，準備當成墳地使用，遭文物保護員報警，目前...

巴奈獲獎談天安門秒「被消失」 陸導演聽嘸歌嘆：這就是魔幻國度的日常

歌手巴奈奪得第35屆金曲獎最佳台語專輯獎，領獎時提到天安門事件跟金曲獎一樣剛好35年，隨後相關討論在大陸網路「被消失」。...

暴雨一直下…湖南懷化市停課、長沙圖書館臨時閉館

大陸華南華中地區暴雨來襲，最新消息是，湖南省懷化市宣布全市停課，同時長沙圖書館也臨時閉館。而大陸多地持續爆發洪水，各地官...

大陸戰略礦產新發現！內蒙古稀土礦床發現2種新礦物

大陸地質再有新發現！6月29日，中國科學院地質與地球物理研究所等單位在內蒙古自治區包頭市聯合發布消息指，科研人員在白雲鄂...

水位漲逾1.6米…武漢關5口雕塑剩2口 貴州千年古鎮泡洪水裡

中國暴雨引發洪災情況仍在持續。其中，長江漢口站（武漢關）水位，僅兩天就上漲超1.6米，當地江灘標誌性景觀「一家五口」雕塑...

李雲迪涉嫖妓遭禁 同框任正非想復出？

中國鋼琴家李雲迪近日一段與華為集團創辦人任正非同框的影片引發熱議。李雲迪2021年因嫖娼被抓，一度消失在公眾視野，這是他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。