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跨海「深中通道」開通 陸媒：大灣區進入「大橋經濟」時代

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
連結深圳與廣東中山的深中通道30日正式通車，有陸媒分析指，粵港澳大灣區內自此後將加速進入「大橋經濟」時代。圖／取自深中通道發布微信公眾號
連結深圳與廣東中山的深中通道30日正式通車，有陸媒分析指，粵港澳大灣區內自此後將加速進入「大橋經濟」時代。圖／取自深中通道發布微信公眾號

「深中通道」30日開通後，未來往來珠江口東西岸車程僅需30分鐘。有陸媒分析，大灣區自此加速進入「大橋經濟」時代。而深圳市政府發展研究中心國際交流合作處副處長周雪晴近日稱，深中通道對珠江東西岸產業要素融通、協同升級是重要戰略支點，深圳、中山兩市可藉此探索「深圳總部＋中山製造」、「深圳研發＋中山轉化」等產業合作新模式。

界面新聞指，「大橋經濟」的效應，在全球範圍內並不少見。在各地世界級灣區，便捷跨海通道不可或缺，如舊金山灣金門大橋、紐約灣曼哈頓大橋、東京灣京門大橋。

而在大陸，長三角地區的杭州灣，正在被杭州灣大橋、通蘇嘉甬鐵路、杭州灣跨海大橋、滬舟甬通道連成「O」字型閉環；珠江三角洲水域，獅子洋、伶仃洋的存在，讓珠三角一分為二，天然阻隔的存在使得長期以來珠江東西只能透過廣州中轉。

報導還指，除深中通道，江門和珠海的黃茅海跨海通道也即將通車，相關工程已在6月中旬全線貫通，計劃將於今年底建成通車。而加上規劃中的深珠通道、蓮花山通道等，未來珠江口將會出現11條跨江跨海通道。

中國（深圳）綜合開發研究院物流與供應鏈管理規劃研究所所長王國文表示，深中通道的開通一定會帶來巨大效應，當交通出行時間縮短，將有效加密城市群的聯繫，交易成本降低也使人員資金等要素聯動更加便捷。

王國文指，此一效應是雙向的。以製造業為例，深圳低成本的加工製造的環節可能會向外轉移，進入中山、江門等地。同時借助深中通道，中山也進入到深圳機場臨空經濟的緊密圈層，可以看到深圳機場已把客運的城市候機廳、貨運前置貨站都延伸到中山去。

另，中山大學嶺南學院教授、中山大學港澳珠三角研究中心副主任林江表示，從通道經濟角度來看，港珠澳大橋是單Y結構，沒有連接深圳，使用率並不高。相比之下，深中通道是雙Y結構，效益會更高。

大陸國家高端智庫CDI研究員宋丁認為，在珠江入海口已建成的數條通道中，深中通道將成為「綜合影響力最大的通道」，在珠江口跨海通道的格局中，其南北向跨江海可以分為北線、中線及南線，北線為廣州連接東莞及佛山一帶地區；南線為香港、澳門、珠海等地區，目前主由港珠澳大橋連通；中線為深圳、中山及廣州南沙這一帶地區，由深中通道作為樞紐通道。

宋丁稱，中線是相對性價比最高的線路，不論北線車流繞行中線，還是南線車流繞行中線，都相對方便。在大灣區內灣，目前顯然處於中線的深中通道具有其他通道難以匹敵的居中優勢，將成為性價比最高、效率最高的大通道。

深圳市政府發展研究中心國際交流合作處副處長周雪晴說，未來深中兩市可進一步探索科技創新、智慧智造、商文旅等方面的走廊佈局建設及會展、臨空經濟等重點領域的協同發展。圖為珠江入海口的一些主要通道。圖／取自界面新聞
深圳市政府發展研究中心國際交流合作處副處長周雪晴說，未來深中兩市可進一步探索科技創新、智慧智造、商文旅等方面的走廊佈局建設及會展、臨空經濟等重點領域的協同發展。圖為珠江入海口的一些主要通道。圖／取自界面新聞

深圳 港珠澳大橋

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