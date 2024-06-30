開挖長城準備做「百年福地」 陝西村民遭當地檢方起訴

大陸文物保護噩耗再傳一樁，位於陝西榆林的戰國時代秦長城遺址，被一位村民雇車開挖，準備當成墳地使用，遭文物保護員報警，目前已經由當地檢察院依法審查起訴。

據陝西省榆林市公安局30日在微信公眾號發文，今年4月4日，靖邊縣某位村民雇傭鏟車在龍一村秦長城遺址處開挖、平整土地，準備做墳地使用。4月6日，靖邊縣文物保護員報警指出當地戰國秦長城遺址遭到人為損毀。接報警後，靖邊縣公安局民警立即趕往現場開展偵查工作。

經靖邊縣文化和旅遊文物廣電局工作人員現場調查、勘測，被損毀戰國秦長城系小型鏟車推地導致。經公安機關偵查，靖邊縣小河鎮某村村民鄭某某有重大作案嫌疑。

4月25日，嫌犯因涉嫌故意損毀文物罪被靖邊縣公安局取保候審。6月18日，該案被移送至靖邊縣人民檢察院依法審查起訴。

公開資料顯示，靖邊縣境內戰國秦長城遺址是陝西省戰國秦長城的重要組成部分，2017年被陝西省政府公布為省級文物保護單位。根據長城資源調查結果，榆林境內保存下來的戰國秦長城、隋長城和明長城，分佈於該市的府谷、神木、榆陽、橫山、靖邊、定邊六縣市區，總長度約1,500多公里，單體建築1734座，營堡41座，相關遺存多處。

而根據大陸文物和測繪部門的全大陸長城資源調查結果，明長城總長度為8851.8公里，秦漢及早期長城超過1萬公里，總長超過2.1萬公里。大陸官方2019年來則力推「長城國家文化公園」的建設，涉及北京、天津、河北、山西、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、山東、河南、陝西、甘肅、青海、寧夏與新疆等15個省區市。

近年各省幾乎都逐漸增加長城的文物保護員人數，如長城北京段已組建起500餘人的長城保護員隊伍，實現「一人一公里」。不過各地仍不時傳出長城遭到損壞的情況，主要涉及國有與民營礦產的挖礦行為，各地則以「行政公益訴訟案」由檢察官介入協調。