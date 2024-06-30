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「深中通道」今開通 習近平：推進粵港澳大灣區市場一體化

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
深中通道全長約24公里，北距虎門大橋約30公里，是深圳至岑溪國家高速公路跨珠江口的關鍵控制性工程。圖／取自南方＋客戶端
深中通道全長約24公里，北距虎門大橋約30公里，是深圳至岑溪國家高速公路跨珠江口的關鍵控制性工程。圖／取自南方＋客戶端

橫跨珠江口、連接深圳與中山的公路通道「深中通道」於30日下午正式通車試運營，通車儀式於上午舉行，大陸國家主席習近平發出賀信表示，深中通道是繼港珠澳大橋後粵港澳大灣區建成的又一超大型交通工程，下一步，要促進珠江口東西兩岸融合發展，提升粵港澳大灣區基礎設施「硬聯通」與規則機制「軟聯通」水準，推進粵港澳大灣區市場一體化。

據大陸央視新聞消息，深圳至中山跨江通道於30日建成開放，並在西人工島舉行深中通道開通活動，習近平賀信由中共政治局委員、廣東省委書記黃坤明現場宣讀。

習近平於賀信中指出，深中通道是繼港珠澳大橋後粵港澳大灣區建成的又一超大型交通工程，攻克多項世界級技術難題，創造多項世界紀錄。全體參與者用辛勤付出、堅強毅力，高質量完成工程任務。這充分說明，「中國式現代化是幹出來的，偉大事業都成於實幹」。

習近平強調，下一步，要管好用好深中通道，確保安全、順暢、舒適、智慧運行，充分發揮交通開路先鋒作用，促進珠江口東西兩岸融合發展，提升粵港澳大灣區基礎設施「硬聯通」與規則機制「軟聯通」水準，推進粵港澳大灣區市場一體化，為把粵港澳大灣區建設成為新發展格局的戰略支點、高質量發展的示範地、中國式現代化的引領地提供更好服務保障。

深中通道全長約24公里，北距虎門大橋約30公里，是深圳至岑溪國家高速公路跨珠江口的關鍵控制性工程。該工程項目於2017年2月開工建設，歷時7年建成開通，是全球首個集「橋、島、隧道、水下互通」為一體的跨海集群工程。其中，主跨1,666公尺的深中大橋創造離岸海中懸索橋跨徑最大、通航淨空最高等五項紀錄。

據了解，通車後深圳至中山的車程將從目前約2小時縮短至30分鐘，有助粵港澳大灣區重點大城一小時生活圈的形成。

大陸國家主席習近平30日發出賀信表示，深中通道是繼港珠澳大橋後粵港澳大灣區建成的又一超大型交通工程，下一步要促進珠江口東西兩岸融合發展，推進粵港澳大灣區市場一體化。圖／取自南方＋客戶端
大陸國家主席習近平30日發出賀信表示，深中通道是繼港珠澳大橋後粵港澳大灣區建成的又一超大型交通工程，下一步要促進珠江口東西兩岸融合發展，推進粵港澳大灣區市場一體化。圖／取自南方＋客戶端
耗時7年興建、連接深圳及中山的「深中通道」，於30日下午3時正式通車。圖／取自南方＋客戶端
耗時7年興建、連接深圳及中山的「深中通道」，於30日下午3時正式通車。圖／取自南方＋客戶端

深圳 港珠澳大橋 習近平

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