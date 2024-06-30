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中共黨員總數逼近億人 黨組織覆蓋率達99.9%

中央社／ 台北30日電

據最新統計顯示，截至2023年底，中國共產黨黨員總數為9918.5萬名，比2022年底增加114.4萬人，增幅1.2%；目前已有近12萬個社區及逾48萬個行政村建立黨組織，覆蓋率均超過99.9%。

新華社今日引述，中共中央組織部最新黨內統計數據作上述報導，並指出目前基層黨委有29.8萬個，總支部數量為32.5萬個，支部為455.4萬個。

報導說，女性黨員數量為3018.5萬名，占黨員總數的30.4%，比上年提高0.5個百分點；少數民族黨員占7.7%，比上年提高0.1個百分點。

黨員年齡結構分布上，以61歲及以上黨員2787.2萬名為最大宗，占黨員總數的28.1%。30歲及以下黨員1241.2萬名，31至35歲黨員1119.6萬名，36至40歲黨員1086.4萬名，41至45歲黨員945.9萬名，46至50歲黨員907.1萬名，51至55歲黨員940.5萬名，56至60歲黨員890.7萬名。

在黨員職業部分，目前以從事農牧漁民業的黨員為主，約有2607.5萬名黨員。其餘，工人（工勤技能人員）664.3萬名，農牧漁民2607.5萬名，企事業單位、社會組織專業技術人員1619萬名，企事業單位、社會組織管理人員1145.3萬名，黨政機關工作人員764.5萬名，學生277.1萬名，其他職業人員776.4萬名，離退休人員2064.4萬名。

據統計，截至2023年底，中國全國入黨申請人2098萬名，入黨積極分子為1054.7萬名。

統計指出，中國9125個城市街道、2萬9620個鄉鎮、11萬9437個社區、48萬8959個行政村已建立黨組織，覆蓋率均超過99.9%。

此外，中國全國共有機關基層黨組織77.1萬個，事業單位基層黨組織99.7萬個，企業基層黨組織160萬個，社會組織基層黨組織18.3萬個。

共產黨

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