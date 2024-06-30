是選擇還是義務？北京地鐵常見讓座糾紛

北京地鐵不時因讓座而出現衝突，一名老年男性日前就因未獲讓座而攻擊一名年輕女性；實際上北京地鐵設有博愛座，但在擁擠車廂內，讓座是選擇或義務可說是既簡單又複雜的問題。

上週某天下午，北京地鐵10號線車廂內，65歲的葉姓男子要求一名年約20多歲女性讓座而未果後，情緒激動的葉男開始騷擾，除了伸手捂住對方嘴巴，甚至以手中拐杖強行在這名女乘客兩腿之間來回橫掃。

現場其他乘客將當時影片上網後，葉男的行徑引發公憤，有網友痛罵「老流氓」，北京警方則予以行政拘留。行政拘留是一種行政處罰，最長期限20日。

近年來，北京地鐵車廂或公車因讓座而引發的衝突時有所聞，陸媒披露，曾有老人以強行坐到其他乘客腿上的方式「搶座」或「霸座」；也有自稱「老師」的女子強行要求其他人給自己小孩讓座；還有年輕人因未讓位給年長者而遭對方掌摑及言語辱罵等。

讓座不斷傳出糾紛的同時，北京地鐵去年宣布愛心座椅（博愛座）增至2.5萬個，每節車廂各有12個，設在每組長座椅的兩端，都在車門旁。6節編組的列車，每輛車共72個愛心座椅，8節編組列車共96個。

北京地鐵四通八達，是一般人出行的首選交通方式，各路線地鐵大都擁擠，上下班尖峰時段或逢假日更是如此，有本地人笑稱「吃得飽一些就擠不上地鐵」，因此車門打開、人群蜂擁而上之際，人們往往是有座位趕快坐下，難以顧及是否為愛心座椅。

現實情況是在擠滿人的地鐵車廂內，當一名滿身疲憊、家在至少10多個車站之外的非「老幼病殘孕」乘客「占據」了愛心座椅時，很難不將自己的需求放在愛心之上。

網上曾有探討「北京地鐵讓座越來越少是為什麼呢？」有網友說，若是愛心座位，遇到確實需要幫助的老年人、幼童、殘障人士及孕婦時是應該讓座，而且北京地鐵通常不會有太多的老幼病殘孕乘坐，因此愛心座位基本能夠滿足需要。

至於愛心座椅之外的座位，網友認為應是個人選擇，「讓可以，不讓也無可厚非」。