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大陸水利部：長江流域內90條河流發生「超警」以上洪水

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
長江2024年一號洪水已形成，目前官方表示防汛形勢嚴峻。（圖／截自央視新聞）
長江2024年一號洪水已形成，目前官方表示防汛形勢嚴峻。（圖／截自央視新聞）

大陸華中華南地區連日來的降雨，使防汛形勢更加嚴峻，目前長江流域內已有90條河流發生「超警」及以上洪水，湖南也已發布今年首個暴雨紅色預警，部分列車受強降雨影響需要停運。

據澎湃新聞報導，6月30日，大陸水利部指出，受6月25日以來持續強降雨影響，長江流域內90條河流發生超警及以上洪水，長江中下游幹流及兩湖湖區水位持續快速上漲。

「長江2024年第1號洪水」28日14時已在長江中下游幹流形成，30日6時，長江中下游幹流蓮花塘、九江、湖口站水位分別超警（超過警戒線）0.20公尺、0.84公尺、0.93公尺。據預報，長江幹流洞庭湖入江口以下將發生全線超警洪水，部分江段超警時間持續10天以上，流域防汛形勢嚴峻。

官方表示，下一步將繼續發揮以三峽水庫為核心的流域骨幹工程，「有序控制下泄流量、攔蓄洪水，儘量減輕對洞庭湖、鄱陽湖洪水下泄頂托」，為長江中下游及兩湖湖區洪水讓出退洪通道，減少中下游超警時間。

此外，湖南氣象台也已發布今年首個暴雨紅色預警，官媒新華社指出，廣鐵集團為應對湖南地區的強降雨，全力確保鐵路運輸和旅客出行安全，對途經焦柳、滬昆等普速線路的部分列車，採取停運措施。同時，部分途經列車將出現不同程度的晚點。廣鐵集團各車站將動態增加退改簽窗口，方便旅客線下辦理退票、改簽業務。

目前大陸中央氣象台已於30日早晨繼續發布暴雨紅色預警，預計6月30日08時至7月1日08時，江蘇南部、安徽南部、江西北部、浙江西部、上海、湖南西南部和東北部、廣西北部、貴州東南部等地部分地區有暴雨，其中，安徽南部、江西北部、浙江西北部、湖南西南部、貴州東南部、廣西東北部等地部分地區有大暴雨，湖南西南部等地局地特大暴雨（250到260毫米）。

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