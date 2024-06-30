兩地通行時間僅30分鐘！ 「深中通道」今正式通車試營運
歷經7年建設，橫跨珠江口、連接深圳與中山的公路通道「深中通道」，將於30日下午3時宣布正式通車試運營。深中通道是大陸粵港澳大灣區關鍵交通樞紐，在通車後，未來從深圳到中山的車程將從目前的2小時縮短至30分鐘，有助大灣區重點大城市一小時生活圈的形成。
綜合新華社、央廣網報導，深中通道全長約24公里，北距虎門大橋約30公里，集橋、島、隧道、水下互通於一體，並採用設計時速100公里的雙向8車道高速公路技術標準，號稱是目前世界上綜合建設難度最高的跨海集群工程之一，本月16日已經通過交工驗收。其中，主跨1,666公尺的深中大橋創造離岸海中懸索橋跨徑最大、通航淨空最高等五項紀錄。
另，中鐵十二局深中通道機電一標項目總工程師趙文廣表示，深中通道的海底隧道內一共有14台智慧巡檢機器人，南北行車洞平均每1.2公里就布有一台，這些機器人可以在緊急情況下接收控制中心遠端指令趕赴現場，還可以透過自帶的揚聲器及時疏導交通。
據了解，深中通道是貫徹大陸國務院2019年印發的「粵港澳大灣區發展規劃綱要」、構建大灣區綜合交通運輸體系的核心交通樞紐工程，項目是環珠江口「A」字形交通網絡骨架的關鍵一「橫」，跨越伶仃洋，讓「深莞惠」與「珠中江」兩大城市群實現了跨海直連。
通車後，從深圳到中山的車程將從目前的2小時縮短至30分鐘，而前往江門及肇慶等地亦能縮短至約1小時。同時，預估日均車流量預計可達10萬架次。
目前深中通道全線已實現「網聯通」，深中通道交通工程部部長李偉聰表示，今後車主行駛在深中通道上，不僅可以實時導航，還能隨時保持通信聯絡，即便是在海底隧道內，也能實現「5G」上網。此前，深中通道早在2019年就對公網訊號覆蓋進行了同步的規劃設計，司乘人員可以實現跟地面一樣的精準定位和衛星導航。
此外，深中通道管理中心副主任馬二順指出，深中通道全線車輛通行費收費標準為每標準車次66元（人民幣）。通車後，深中通道也將嚴格執行國家和廣東省出台的一系列優惠政策和措施，包括重大假日7座及以下小客車免收通行費、鮮活農產品運輸「綠色通道」免費、ETC車輛通行費5折等。
就現階段而言，「大灣區」橫跨珠江口的交通樞紐建設，已有港珠澳大橋、南沙大橋通車，而2018年10月港珠澳大橋通車儀式係由中共總書記習近平親自出席。與此同時，星島日報引述消息表示，通車儀式將於30日上午舉行，料會有國家領導人層級人士出席。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言