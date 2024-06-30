快訊

方先覺堅守47天獲青天白日勳章 戰前卻差點被蔣中正撤換

MLB／大谷翔平又開轟！6月12發全壘打 道奇隊史第3多

金曲35慶功／流產4次嚇壞 台語歌后黃妃決定封肚不生了

兩地通行時間僅30分鐘！ 「深中通道」今正式通車試營運

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
費時7年興建、連接深圳及中山的「深中通道」，將於30日下午3時正式通車。圖／取自新華社
費時7年興建、連接深圳及中山的「深中通道」，將於30日下午3時正式通車。圖／取自新華社

歷經7年建設，橫跨珠江口、連接深圳與中山的公路通道「深中通道」，將於30日下午3時宣布正式通車試運營。深中通道是大陸粵港澳大灣區關鍵交通樞紐，在通車後，未來從深圳到中山的車程將從目前的2小時縮短至30分鐘，有助大灣區重點大城市一小時生活圈的形成。

綜合新華社、央廣網報導，深中通道全長約24公里，北距虎門大橋約30公里，集橋、島、隧道、水下互通於一體，並採用設計時速100公里的雙向8車道高速公路技術標準，號稱是目前世界上綜合建設難度最高的跨海集群工程之一，本月16日已經通過交工驗收。其中，主跨1,666公尺的深中大橋創造離岸海中懸索橋跨徑最大、通航淨空最高等五項紀錄。

另，中鐵十二局深中通道機電一標項目總工程師趙文廣表示，深中通道的海底隧道內一共有14台智慧巡檢機器人，南北行車洞平均每1.2公里就布有一台，這些機器人可以在緊急情況下接收控制中心遠端指令趕赴現場，還可以透過自帶的揚聲器及時疏導交通。

據了解，深中通道是貫徹大陸國務院2019年印發的「粵港澳大灣區發展規劃綱要」、構建大灣區綜合交通運輸體系的核心交通樞紐工程，項目是環珠江口「A」字形交通網絡骨架的關鍵一「橫」，跨越伶仃洋，讓「深莞惠」與「珠中江」兩大城市群實現了跨海直連。

通車後，從深圳到中山的車程將從目前的2小時縮短至30分鐘，而前往江門及肇慶等地亦能縮短至約1小時。同時，預估日均車流量預計可達10萬架次。

目前深中通道全線已實現「網聯通」，深中通道交通工程部部長李偉聰表示，今後車主行駛在深中通道上，不僅可以實時導航，還能隨時保持通信聯絡，即便是在海底隧道內，也能實現「5G」上網。此前，深中通道早在2019年就對公網訊號覆蓋進行了同步的規劃設計，司乘人員可以實現跟地面一樣的精準定位和衛星導航。

此外，深中通道管理中心副主任馬二順指出，深中通道全線車輛通行費收費標準為每標準車次66元（人民幣）。通車後，深中通道也將嚴格執行國家和廣東省出台的一系列優惠政策和措施，包括重大假日7座及以下小客車免收通行費、鮮活農產品運輸「綠色通道」免費、ETC車輛通行費5折等。

就現階段而言，「大灣區」橫跨珠江口的交通樞紐建設，已有港珠澳大橋、南沙大橋通車，而2018年10月港珠澳大橋通車儀式係由中共總書記習近平親自出席。與此同時，星島日報引述消息表示，通車儀式將於30日上午舉行，料會有國家領導人層級人士出席。

廣東中山，粵港澳大灣區核心工程深中通道全線瀝青路面施工完成，即將通車。圖／取自新華社
廣東中山，粵港澳大灣區核心工程深中通道全線瀝青路面施工完成，即將通車。圖／取自新華社

深圳 港珠澳大橋

延伸閱讀

「深中通道」今日通車 港媒：陸國家領導人將出席

香江觀察／七一敏感日港人「不上街」 嘗鮮深中通道

力行鋼便橋通車 仁愛鄉梅村居民不用再搭流籠過溪

歷經10年期待…南投梅村部落聯外鋼便橋終於通車 居民不再繞遠路

相關新聞

「深中通道」今日通車 港媒：陸國家領導人將出席

連接廣東深圳與中山兩地的「深中通道」會於30日下午通車，但通車儀式將於今日上午舉行，港媒指出，預料會有大陸國家領導人出席...

大陸水利部：長江流域內90條河流發生「超警」以上洪水

大陸華中華南地區連日來的降雨，使防汛形勢更加嚴峻，目前長江流域內已有90條河流發生「超警」及以上洪水，湖南也已發布今年首...

兩地通行時間僅30分鐘！ 深中通道今正式通車試營運

歷經7年建設，橫跨珠江口、連接深圳與中山的公路通道「深中通道」，將於30日下午3時宣布正式通車試運營。深中通道是大陸粵港...

文創助力環保 榕台環保志願者推廣更有創意

「玉米葉製作點翠」、「非遺魚拓傳播親近大自然的環保理念」，榕台環保志願者29日開展共建活動， 30名榕台環保志願者參加。...

年賣上百噸！野外福壽螺變身田螺肉 經加工偽裝流入市場

近年大陸田螺數量減少，野外水域福壽螺越來越多，澎湃新聞記者實際走訪湖南、重慶等地調查發現，從野外捕撈的福壽螺價格極為低廉...

妄議中央的下場？吉林大學外師疑受訪評論習近平被驅逐

在吉林大學公共外交學院國際關係研究所工作了九年的外籍助理教授比約恩·亞歷山大·杜本博士(Bjorn Alexander ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。