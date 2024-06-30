「深中通道」今日通車 港媒：陸國家領導人將出席

連接廣東深圳與中山兩地的「深中通道」會於30日下午通車，但通車儀式將於今日上午舉行，港媒指出，預料會有大陸國家領導人出席。

星島日報報導，深中通道將於今日下午3時正式通車，有消息指通車儀式將於今日上午舉行，「預料會有國家領導人出席」。通車之後，往來深圳至中山的車程只需要不足半小時。

深中通道全長24公里，自2016年底開工迄今，歷時7年建設，近期已經完工驗收。日前廣東官媒南方日報已報導，6月27日深中通道管理中心召開媒體通氣會，會上透露深中通道預計6月30日正式開通，上午舉行通車活動，下午3時通車試運營。

目前在「粵港澳大灣區」，已有高鐵香港段、港珠澳大橋和蓮塘/香園圍口岸完成並啟用，同時南沙大橋也已完工開通，深中通道是連接珠三角「深莞惠」與「珠中江」間唯一的公路直連通道建設，將進一步促進大灣區互聯互通。

此前在2018年10月23日「港珠澳大橋」通車時，中共總書記習近平親自出席儀式，宣布大橋正式開通並巡覽大橋。同時還有當時的政治局常委韓正出席；兩位政治局委員丁薛祥與劉鶴參加。