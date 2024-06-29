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文創助力環保 榕台環保志願者推廣更有創意

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
榕台環保志願者29日開展共建活動， 30名榕台環保志願者參加。（圖／主辦方提供）
榕台環保志願者29日開展共建活動， 30名榕台環保志願者參加。（圖／主辦方提供）

「玉米葉製作點翠」、「非遺魚拓傳播親近大自然的環保理念」，榕台環保志願者29日開展共建活動， 30名榕台環保志願者參加。福州台協會長蔣佩琪表示，透過台灣青年文創設計及台資企業對環保推廣的助力，不僅展現了台資企業的社會責任，也讓環保宣傳更有創意和多元性。

在共建活動中，台灣環保志願者陳筱婷介紹了如何透過用玉米葉來製作點翠，用非遺魚拓來不斷深化和傳播親近大自然的環保理念。榕台環保志願者還共植茉莉花，許下守護青山綠水的願景。

福建省環保志願者協會向福州市新華悅讀驛站（紅光湖公園站）授予「榕台環保志願者交流空間」牌子，並向6位榕台環保志願者頒發環保講師聘書。

活動現場，各類文創產品展示了環保理念是如何通過文創產品融入到生活中的。

福建省環保志願者協會常務副會長張鼎萍表示，透過台灣文創助力環保推廣，可拉近民眾對環保生活理念的認可，希望未來有更多兩岸青年加入到綠色生活的行列。

活動由福建省環保志願者協會和福州市新華悅讀驛站主辦，台青創業企業福州老夫子諮詢等承辦。

文創 福建 青年

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