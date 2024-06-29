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大陸公布稀土管理條例 明定國有全面監管！牢牢掌控戰略資源

中央社／ 台北29日電
大陸公布「稀土管理條例」，自10月1日起施行，條例明定稀土屬於國家所有。路透
大陸公布「稀土管理條例」，自10月1日起施行，條例明定稀土屬於國家所有。路透

中國今天公布「稀土管理條例」，自10月1日起施行。條例明定稀土屬於國家所有，任何組織和個人不得侵占或者破壞，並對稀土的開採、冶煉、利用、流通及進出口等實施全產業鏈監管，牢牢掌控這項戰略資源。

中國是全球最大的稀土生產與儲量國。根據美國地質調查局（USGS）發布，中國2023年稀土產量24萬噸，約占全球2/3；全球17種稀土元素的儲量為1.1億噸，中國占40%。

據新華社，中國國務院總理李強日前簽署國務院令，今天公布「稀土管理條例」，自2024年10月1日起施行。

「條例」明定，稀土資源屬於國家所有，任何組織和個人不得侵占或者破壞稀土資源，國家對稀土資源實行保護性開採。

「條例」規定，對稀土開採和稀土冶煉分離實行「總量調控」，並優化動態管理。進一步規範稀土綜合利用，建立產品追溯制度，嚴格流通管理。

「條例」還明定，有關部門按照職責分工對稀土的開採、冶煉分離、金屬冶煉、綜合利用、產品流通、進出口等活動進行監督檢查，對違法行為及時依法處理。

「條例」對非法從事稀土開採、冶煉分離等違法行為祭出嚴厲罰則，處違法所得5倍以上、10倍以下的罰款。

在此之前，中國2023年8月起，對廣泛應用於半導體和電動車的鎵、鍺兩種稀有金屬實施出口管制；2023年12月將稀土相關技術納入「中國禁止出口限制出口技術目錄」。為制裁美國軍工企業售台武器，還限制取得稀土。

不過，中國拿稀土當做地緣政治競爭武器，已引發國際警惕，美國、歐盟和日本打造多元供應鏈，以減少對中國的依賴，使得中國稀土業廠商去年遭受重擊，紛紛陷入虧損。

中共 侵占 稀土 美國

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