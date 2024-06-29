年賣上百噸！野外福壽螺變身田螺肉 經加工偽裝流入市場

近年大陸田螺數量減少，野外水域福壽螺越來越多，澎湃新聞記者實際走訪湖南、重慶等地調查發現，從野外捕撈的福壽螺價格極為低廉，與田螺、環稜螺價格相差數倍，多被去殼加工「偽裝」成田螺肉，流入市場。經剝殼篩選成串或煮熟後，讓人難以分辨。一家福壽螺加工廠負責人稱，一年可銷幾百噸，主要銷往餐飲店和調理包加工廠。

一位湖南福壽螺商人表示，他賣的帶殼福壽螺每斤5毛錢，物流和加工費另算，粗加工的福壽螺凍肉，每斤4元。標準發貨件為30斤一包。田螺的價格則貴很多，帶殼每斤3元，凍肉每斤10元。

該名商人提到，不管是哪來的福壽螺，只要有貨就收。福壽螺因價格過於便宜，在當地根本沒人養殖，水溝水塘隨處可撈，一年四季都有。帶殼福壽螺因外形容易被發現，他們主要是提供去殼福壽螺凍肉，四季可供，一年可賣幾百噸。

此外記者調查發現，湖南多地的串串麻辣燙店、凍品批發店鋪，販賣或使用知名冷凍食品加工企業「過師傅」品牌生產的螺肉串。有批發商直言不會辨認螺肉，「不知道是什麼螺，反正就是好吃的螺」。

而後記者在網路平台購買一袋「過師傅」品牌螺肉串，可見櫛狀右鰓，部分帶有發紅的卵巢殘塊以及部分肺囊。經專家辨認發現，與福壽螺高度相似。

該公司一位行銷總監此前強調，市面上福壽螺很多，但該公司使用的是一種「進口」螺，「和福壽螺沒什麼關係」。根據產品資訊，記者走訪位於漢壽縣的生產廠家宏泰食品廠，發現該工廠不生產冷凍食品，只有烘焙產品。

受訪專家均告訴澎湃新聞記者，福壽螺絕不能簡單歸入田螺類處理。從不同受污水體中取得的福壽螺，除可能存在寄生蟲問題外，還有重金屬、新污染物等其他潛在風險，可能會對人體造成不可逆的傷害。

根據衛福部2012年資料，曾有8名泰籍移工食用水煮福壽螺拌青菜辣椒，之後陸續出現頭痛、後頸痠痛等症狀，經寄生蟲學科檢驗後確認感染廣東住血線蟲。文章提醒，勿生食或食用未煮熟的福壽螺或蝸牛等中間宿主，處理福壽螺或蝸牛等時應戴手套並洗淨雙手，砧板亦需清洗，飲水要煮沸，新鮮的農產品應澈底清洗乾淨，如能落實相關預防措施即可避免感染。