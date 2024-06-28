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長江第1號洪水形成 中下游防汛形勢嚴峻

中央社／ 台北28日電

中國官方今天通報，「長江2024年第1號洪水」在中下游形成。預計未來一週，長江中下游幹流城陵磯以下河段將面臨超過警戒線的考驗。長江中下游近日持續暴雨，防汛形勢嚴峻。

綜合中新網、北青網等陸媒報導，中國水利部長江水利委員會今天通報，受持續降雨影響，長江中下游洞庭湖、鄱陽湖等多條支流發生較大洪水過程，洞庭湖、鄱陽湖湖區及幹流水位快速上漲。

通報稱，今天下午2時，長江中下游幹流九江站水位漲至20公尺，已達警戒水位，「長江2024年第1號洪水」在長江中下游形成。預計未來一週，長江中下游幹流城陵磯以下河段將面臨全線超過警戒的形勢，九江河段最大超警幅度約1公尺。

長江中下游地區近日持續暴雨，17日迄今，江西、安徽、湖北、湖南、貴州、浙江、江蘇、上海等地累積降水量比常年偏多5成，個別觀測站甚至多出2至3倍。

中國中央氣象台24日對長江中下游發布暴雨最高等級的紅色預警，這是自2011年以來，中國第3度啟動暴雨紅色預警。

今天氣象預測，至29日晚上8時，長江中下游多地持續強降雨，安徽中部、湖北東北部等地局部地區會出現特大暴雨。

長江中下游防汛形勢嚴峻。據報導，受到強降雨影響，重慶市黔江區阿蓬江、袁溪河、綦江區通惠河等3條河流超過警戒，其中黔江區阿蓬江、袁溪河等2條河流超保（水利工程保證水位）。

重慶市水利局通報，預計重慶黔江區阿蓬江濯河壩水文站未來24小時將出現建站以來最高洪水位，升級發布阿蓬江洪水紅色預警。這是今年重慶發布的首個洪水紅色預警。

暴雨今天襲擊湖北省，武漢市雨量最驚人，28日3至12時，各地累計降雨量都超過100毫米，最大累計降雨量147.8毫米。武漢氣象台下午3時發布暴雨紅色預警。

今天6至12時，中國氣象觀測站雨量排行榜前10位，湖北就占據9席，其中多個觀測站位在武漢。

據報導，截至28日下午3時25分，位於武漢的長江漢口站水位已達25.88公尺，超過設防水位0.88公尺，預計29日至30日長江漢口站水位呈快速上漲趨勢。

暴雨 洪水 雨量

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