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中國前5個月地方債規模逾12兆 近半用來還舊債

中央社／ 台北28日電

在財政壓力加劇的情形下，今年前5個月，中國地方政府發行新債的總規模達到人民幣2.8兆元（約新台幣12.5兆元），其中1.37兆元用來償還舊債，約占總發債規模的一半。

第一財經引述中國財政部的公開發債數據，今年前5個月，中國地方政府發行債券總計約人民幣2.8兆元，其中5月發債規模達9036億元，發債速度明顯增加。

報導指出，發債速度加快顯示在財政收支矛盾凸顯當下，穩投資、穩經濟、防風險等方面都面臨了壓力。

根據公開資料顯示，在已發行的2.8兆元中，約1.37兆元是藉由發行再融資債券籌集，而再融資債券的特徵是「借新還舊」，即舉債資金用於償還到期債務本金或存量債務。今年前5個月，中國地方政府債券到期償還本金為1兆1748億元，地方政府債券支付利息為5227億元。

扣除掉償還舊債的資金後，另一半舉債資金則投入重大公益性事業專案，其中新增專項債券約1.16兆元。分析指出，專項債已經成為地方穩投資、補短板、穩經濟的重要政策工具。

報導進一步引述資料比較不同省份今年前5個月發行新債的情形，廣東發債規模達3277億元，位居各省之首；山東以2611億元發債規模位居第二；浙江、江蘇、四川、天津、河北、安徽、湖北、江西、河南發債規模均超1000億元，其他省份發債規模不足千億，其中青海省尚未發債。

人民幣 壓力 本金

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