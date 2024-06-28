蘇州傷人案校工身亡 中國官媒褒揚英勇批外媒

江蘇蘇州發生日籍母子遇刺事件，中國籍民眾胡友平上前制止身受重傷，官方宣告搶救無效身亡。中國官媒發出評論褒揚義舉，再次強調外籍人士遇襲是偶發事件，批評外媒政治化。

江蘇蘇州24日發生持刀傷人事件，一對日本母子等候日本學校校車時遭一名中國男子持刀攻擊，校車隨車人員胡友平上前制止該名男子身受重傷。官方宣告胡友平26日搶救無效身亡，蘇州將按程序追授「見義勇為模範」。

中國官媒人民日報、環球時報28日相繼發出評論宣揚胡友平義舉，抨擊外媒對於該事件以偏概全地、泛政治化地過度解讀。

人民日報評論寫道，「以平凡之軀行救人壯舉，一個大寫的人，也是一道照亮世人心靈的光。對此義舉，從政府到公眾，一起褒揚」、「而對偶發的極端暴力行為，大家齊聲譴責。是非善惡，十分清晰。這也是我們中國人善良、正直的共同表達」。

環球時報評論表示，在譴責犯罪行為的同時，還要看到中國普通民眾在面對犯罪行為時的正義感，包括不久前吉林發生的4名外籍人士和1名中國遊客被刺傷事件，同樣是偶發事件，也都有中國人見義勇為。

環球時報評論提到，有外媒對案件進行以偏概全解讀，將偶發刑事案件進行政治化操弄，這些外媒應當全面地看待事發以來中國社會的反應；事件發生後，兇手被當場抓獲，見義勇為得到褒獎，譴責暴力是網路上強大共識。

中國外交部發言人毛寧在25日例行記者會上回應日本東京電視台提問該起事件與這是短期內第二起外籍人士遇襲事件時表示「遺憾」，第一時間將其定調為一起偶發事件。

毛寧彼時回應，警方初步判斷該案是偶發事件，目前正在進一步調查，類似這樣的偶發事件在世界上任何國家都有可能發生。

據日本共同社26日報導，日本駐上海總領事館表示，4月在蘇州一條開有多家日本料理店的街上，一名日籍男子被可能是中國男子刺中，頸部受輕傷，行兇男子馬上被警方制伏，蘇州是許多日企生產基地，日本社群擔憂情緒濃厚。