上海地鐵愛心專座 乘客搭車找座位第二選擇

上海地鐵列車設有愛心專座，優先提供老弱婦孺乘坐，一般乘客搭車找座位時，會將愛心專座列為排序較後選項；倘若使用了愛心專座，也會做出優先讓位舉動。

上海地鐵列車設有愛心專座，英文譯名用字courtesyseat，優先提供老弱婦孺乘坐，這正是台北捷運熟悉的博愛座。

目前上海地鐵營運20條路線，各條路線列車所使用的座位顏色有所不同。以10號線為例，其採用紫色座位，另以紅色區分愛心專座，座位上方也有清楚標示，可以明顯地看出與一般座位有所差別。

「本次列車終點站江灣體育場，下一站宋園路，開右邊門」、「請把愛心專座留給有需要的乘客」，這是10號線開往江灣體育場列車上經常可聽到的廣播，透過固定頻率宣導愛心專座的使用。

上海在地唐姓民眾對中央社表示，愛心專座是給「老弱病殘孕」使用的，這與一般座位不一樣，平常搭乘地鐵時，倘若周邊有其他座位，會特別避開愛心專座；假使有需要，也不會空著愛心專座不去使用。

她說，坐在愛心專座時，若是看到老弱病殘孕在附近，肯定會讓位給對方的。

日前北京地鐵發生年輕人、老年人為了是否讓座起爭執事件，她提到，這類事件（在上海）也不少，年輕人不肯讓、老年人要坐下，「我想這跟個人素質比較有關係，算是特例」。

另一名上海在地查姓民眾則說，愛心專座是給特定對象使用的，倘若列車上恰好沒有其他座位，使用愛心專座也是可以的，遇到有需求的特定對象，會立刻起身禮讓對方。

上海地鐵今年3月發生中年婦女批評坐在愛心專座年輕人「沒家教」事件；去年4月則有一名孕婦要求男子起身愛心專座，即使一般座位乘客讓出座位，仍未能擋下孕婦對於該名男子的怒火，相關影片在社群流傳、掀起討論。