騰訊發布暑期限玩日曆 未成年人遊玩時間不足24小時

騰訊遊戲26日發布2024年暑期未成年人限玩日曆。換算下來，中國未成年人在暑假打遊戲的時間只有每週五六日晚上各1小時，總共為23小時。

根據騰訊遊戲發布，2024年暑期未成年人限玩日曆，對旗下所有產品的中國未成年人遊戲時間做出規定。日曆分為「禁玩日」和「解禁日」，每週五六日晚上8時至9時，未成年玩家可以玩1小時遊戲，其餘時間均不能玩。

換算下來中國未成年人在暑假的玩遊戲時間僅23小時。

根據發布的規定，除時長限制外，在未成年人防沉迷過程中，家庭監管是極為重要的一環。面對家長用戶個性化管控以及降低防沉迷工具使用門檻的需求，騰訊遊戲長期致力於為家長提供並升級防沉迷便捷管理工具。

今年5月，騰訊遊戲全新升級「防沉迷四件套」管理工具，涵蓋一鍵禁玩禁充、自我帳號管理、綠色手機上報、一鍵屏蔽陌生人四大功能。目前，自我管理功能已有超900多萬用戶主動使用。