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嫦娥六號帶回1935.3克月球樣品 將轉入科學研究階段

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國家航天局28日向中國科學院移交嫦娥六號樣品容器，經初步測量，嫦娥六號任務採集月球樣品1935.3克。（圖／取自新華社）
大陸國家航天局28日向中國科學院移交嫦娥六號樣品容器，經初步測量，嫦娥六號任務採集月球樣品1935.3克。（圖／取自新華社）

大陸國家航天局28日向中國科學院移交嫦娥六號樣品容器，交接了樣品證書。經初步測量，嫦娥六號任務採集月球樣品1935.3克。

據央視報導，在樣品安全運輸至月球樣品實驗室後，地面應用系統的科研人員將按計劃開展月球樣品的存儲和處理，啟動科研工作。這標誌著嫦娥六號任務由工程實施階段正式轉入科學研究新階段。

國家航天局副局長卞志剛27日在記者會上表示，此次嫦娥六號任務突破月球逆行軌道設計與控制技術、月背智慧採樣技術、月背起飛上升技術，實現世界首次月球背面自動採樣返回。

嫦娥六號任務總設計師胡浩提到，嫦娥六號任務和嫦娥五號任務一樣，目標是兩公斤月球土壤，拿到兩公斤是目標，容器就設計到這麼大，再多也裝不下。

卞志剛表示，此前，從嫦娥五號月球樣品中，大陸科學家發現月球的第6種新礦物，並命名為「嫦娥石」；研究還證明，月球在19.6億年前，仍存在岩漿活動，使目前已知月球地質壽命「延長」了10億年。此外，中外科學家使用中國大陸探月數據，已發表1900多篇論文。

嫦娥六號探測器5月3日發射入軌，返回器於6月25日攜帶月球樣品著陸在內蒙古四子王旗預定區域，任務取得圓滿成功。此後，嫦娥六號返回器運抵北京，完成開艙及相關處理工作，科研人員順利取出月球樣品容器。

科學家 設計師

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