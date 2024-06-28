日本母子蘇州遇刺 中國市民挺身阻攔傷重不治

一對日本母子24日在江蘇省蘇州市被一名中國男子持刀刺傷，事件中一名挺身而出阻止犯罪嫌疑人施襲的中國市民胡友平，26日傷重離世。蘇州市表示會追授她「見義勇為模範」的稱號。

澎湃新聞今天報導，24日下午4時許，蘇州市高新區塔園路新地中心公車站發生一起持刀傷人案件，造成3人受傷，其中1人為中國籍，2人為日本籍，犯罪嫌疑人被迅速制伏。中國籍傷者胡友平在阻止嫌疑人犯罪過程中受傷嚴重，經送醫搶救無效，於26日不幸離世。2名日籍人員中，1人在院治療，無生命危險；另1人當日已出院。

據涉事日籍成年傷者陳述，犯罪嫌疑人行兇時，胡友平阻攔了嫌疑人並被刺傷倒地，涉事日籍成年傷者的兒子得以趁機躲開。

現場目擊市民看到，胡友平先是拉住犯罪嫌疑人，又從身後抱住嫌疑人，嫌疑人反手將她刺傷，致其倒地後仍繼續追刺時，被市民、途經司機和巡警制伏在馬路上。

目擊市民表示，如果當時犯罪嫌疑人沒有被攔住，將會有更多人受傷。

蘇州市已認定胡友平的見義勇為行為，正按程序追授其蘇州市「見義勇為模範」的稱號。

據日本駐上海總領事館此前消息，一對日本母子24日在蘇州市遭一名中國男子持刀攻擊。當時一名母親帶著學齡前的兒子前去接另一名孩子下課，正在等待日僑學校的校車抵達公車站，一名男子突然持刀上前攻擊兩人。

其後中國外交部發言人毛寧表示，對發生這樣的事情表示遺憾。