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感動！河北3歲男童墜15公尺深窄井 身高1公尺矮小症村民主動救援畫面曝

香港01／ 撰文／盛昀
河北一名患有矮小症的男子自願救出掉入15公尺深井的3歲男童。圖／擷取自YT
河北一名患有矮小症的男子自願救出掉入15公尺深井的3歲男童。圖／擷取自YT

中國消防發布一則影片指出，近日河北衡水有一名3歲男童墜入15公尺深井，但因井口極窄成年人無法進入，患有矮小症的村民挺身而出將其救出。據了解，這位熱心的村民名叫趙成龍，今年已經30歲身高僅約有一公尺，但他的見義勇為也獲得網友稱讚，「此刻他成為整個村最高大的人！」、「小小的身軀卻有大大的能量」、「人生而偉大的不是外表，而是內心」。

影片顯示，河北衡水有一名3歲男童墜入15公尺深井，家長報警後消防趕赴現場。經勘察發現，井口極窄，連瘦小的消防員都無法進入。消防隊決定先行從側翼挖掘管道，然而管道無法再繼續挖掘，救援一度陷入停滯。

此時，身患矮小症的30歲村民趙成龍挺身而出，主動提出下井救援。救援人員對其進行培訓後，做好安全防護，一路送下井將孩子救出，隨後該男童被送往醫院。

有網友評論表達敬佩，「從小到大不知道受到過多少冷眼和嘲笑吧。還能這麼大義善良，很佩服」，也有網友建議，「給予實質性的物質獎勵，可以申報見義勇為」。另有人質疑，為何常有墜井意外發生，「這樣的深井為什麼沒有安全措施」。趙成龍也因為他的善舉獲得榮譽證書和五千元人民幣的獎金。

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文章授權轉載自《香港01》

消防員 消防隊

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