四川一家4口誤食劇毒野生菇！1死3人病危 醫：致死率極高
《紅星新聞》近日報導，四川攀枝花市一戶村民在山上撿拾有毒的鵝膏菌後烹飪食用，導致一家4口中毒，一名老人不幸離世，其餘三人仍在救治中。據悉，廣東亦常見同種劇毒的鵝膏菌。
一家4口誤食劇毒菇 連下6張病危通知書
21歲的小彭今年讀大二，上網發文求助，「我的外公、爸爸、媽媽、弟弟食物中毒，現在攀枝花中心醫院ICU搶救」。
小彭表示，6月19日，母親和弟弟到山上去摘蘑菇，誤將有毒的鵝膏菌帶回。當天恰逢小彭的外公前來拜訪，午餐中就有山中帶回的鵝膏菌，一家4口全部中毒，之後均被送入ICU。
短短幾天時間，醫院便已連下6張病危通知書。通知書顯示，小彭的父母、弟弟、外公4人均被診斷為蕈類中毒（白羅傘），出現了肝功能損害、急性肝功能衰竭、凝血功能異常等症狀。
因病情嚴重，小彭69歲的外公於25日晚不幸離世，其餘三人仍在醫院治療中，尚未脫離生命危險，小彭的弟弟可能需要肝移植。
中毒後致死率極高 廣東亦常見
劇毒鵝膏菌中含鵝膏毒肽，即便經過高溫處理也不能降低其毒性。鵝膏類中毒可造成急性肝損害型症狀、急性腎損害型症狀、神經精神型症狀。在廣東，常見的劇毒「鵝膏」包括致命鵝膏（白毒傘）、灰花紋鵝膏、黃蓋鵝膏白色變種等。
有醫生介紹，含鵝膏毒素的蘑菇從食用到出現症狀時間超過6小時，甚至10多個小時。一般是先出現胃腸不適，經治療後有所好轉，可能就出院了。但事實上，患者的肝腎功能惡化一直在隱匿進展，多在中毒後第三天開始出現臟器迅速惡化表現。
醫生建議，不要隨便吃野生菌類，最好不要混吃或混吃干菌。如果食用後身體出現不適，應立即大量飲用溫開水或稀鹽水和催吐，及時就醫。
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文章授權轉載自《香港01》
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