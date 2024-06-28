阿根廷與陸關係再回升？阿根廷返還14件文物藝術品

據新華社報導，中國大陸駐阿根廷大使館昨27日接收阿根廷14件向大陸返還的文物藝術品。中國駐阿根廷大使王衛出席返還儀式時表示，此次文物返還工作是中阿全面戰略夥伴關係的最新成果，也是兩國在聯合國教科文組織1970年《關於禁止和防止非法進出口文化財產和非法轉讓其所有權的方法的公約》框架下的首次成功合作。

王衛表示，此次合作不僅彰顯了阿方對中國人民民族情感和文化權益的充分尊重，也體現了中阿兩國保護人類文化遺產、打擊文物走私、切實履行國際公約的堅定決心和密切協作，為兩國進一步加強各領域合作累積了寶貴經驗。

消息稱，此次返還的14件文物藝術品為中國非法出境文物，其中7件青銅纈鐘的時代應為春秋晚期，其餘陶俑3件、俑頭2件、銅蛙1件、銅盔1件，時代在漢代至南北朝之間。

2017年，上述文物由阿根廷聯邦警察文化遺產保護分部在開展國際刑警組織打擊文物非法販運國際聯合行動「雅典娜行動」中，依據國際博物館協會與中國聯合發布的「中國瀕危文物紅色目錄」截獲。 2019年，中國國家文物局獲悉消息後，協調中國駐阿根廷大使館持續進行工作。 2023年12月12日，阿根廷法院作出將14件文物藝術品歸還中國使館的最終判決。

阿根廷與大陸關係在去年新總統米雷伊上任後惡化，但阿根廷外長蒙迪諾四月底五月初訪陸後，雙方關係有逐漸好轉之勢。阿根廷媒體6月13日報導，阿根廷中央銀行6月12日與中國人民銀行達成人民幣350億元（相當於50億美元）為期12個月的貨幣互換協議，從而助力阿根廷減緩外部支付危機的風險，避免了阿在6月和7月必須償還到期的款項出現違約。

而這次阿方返還文物，也可視為雙方關係進一步回升的指標。