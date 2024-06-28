大陸多地高溫 避暑旅遊出籠

入夏以來，大陸多地氣溫「火力全開」。近期，大陸華南一帶「燜蒸」模式持續，華北等地乾熱炙烤為主，其中河北石家莊甚至可能出現41℃的高溫。酷暑「烤熱」了避暑旅遊，各地民眾登山涉水尋求一絲清涼。

中新社報導，與河北相鄰的山西卻是另一番景象，「山西入夏失敗」等話題受到網民熱議。地處山西最北端的大同，更是憑藉生態環境、歷史文化、交通網絡等「法寶」，吸引海內外遊客前來避暑遊。

「夏季來大同旅遊很涼快，房間不需要開空調，這在南方是無法想像的。」來自湖北武漢的黃先生帶父母沿長城一號公路開啟自駕遊。

大同位於北緯40度，四面環山，平均相對濕度50%，舒爽宜人。2023年，大同市被中國旅遊研究院、中國氣象局公共氣象服務中心評為2023避暑旅遊優選地。中國氣象網顯示，未來一周大同最高氣溫基本恆定在30℃左右。

大同不僅氣候宜人，還擁有豐富的旅遊資源。北魏時期的雲岡石窟和懸空寺、遼金時期的華嚴寺和善化寺、綿延千里的古老長城等景觀，吸引遊客前來。同時，大張高鐵、大西高鐵的開通及大同雲岡國際機場的航班增加，為遊客提供便捷。

在廣東上學的史軒陽近日與朋友結伴到大同遊玩，選定平城區鼓樓東街為遊玩第一站。「出行方便，建築古樸、有年代感，漫步古城，感受到大同厚重的歷史。」

不僅是山西大同，隨著暑假到來，大陸多地「避暑遊+暑期遊」正火熱。

地處大陸西南的貴州省貴陽市以音樂、賽事、文化、美食、山野為核心，策畫近千場活動，邀請遊客前往「山地公園省」尋找詩和遠方。

在東北，吉林省發布「最美邊境公路」G331吉林段自駕遊路線圖，邀遊客不出國門賞遍異域風情；哈爾濱冰雪大世界夢幻冰雪館即將開放，用存冰打造冰雕帶遊客一秒「入冬」。此外，東北還推出多個避暑專列，邀遊客坐著火車遊遍黑吉遼。

河北省張家口市崇禮區、浙江省杭州市桐廬鎮等北京、上海大城市周邊的小城小鎮，也憑藉溫差打出避暑招牌。