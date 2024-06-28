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杭州主教就職 推天主教中國化

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導

大陸與教廷的主教任命協議又有新進展，獲得天主教宗方濟各任命的杭州主教楊永強廿七日舉行主教就職儀式，他強調將高舉愛國愛教旗幟，「堅持獨立自主自辦原則，堅持我國天主教中國化方向」。

梵蒂岡新聞網廿二日報導，在與大陸的主教任命協議框架下，教宗方濟各十二日任命楊永強為杭州教區主教，將其從山東周村調職。

根據大陸「中國天主教官網」消息，浙江省天主教杭州教區廿七日舉行楊永強主教就職儀式，中國天主教主教團秘書長楊宇神父宣讀了中國天主教主教團關於楊永強主教調任杭州教區正權主教的批准書。

楊永強表示，「將高舉愛國愛教旗幟，堅持獨立自主自辦原則，堅持我國天主教中國化方向，堅持走與社會主義社會相適應的道路」，團結帶領神長教友推動杭州教區牧靈福傳事業健康傳承，「為浙江省共同富裕示範區、宗教中國化和宗教事務治理現代化先行省建設作出應有貢獻」。

大陸天主教「一會一團」十屆六次負責人聯席會議甫於六月廿日召開，會議審議通過了「中國天主教愛國主義教育基地管理辦法（試行）」和「天主教中國化示範基地管理辦法（試行）」。

會議指「兩個辦法」訂定，「有利於加強新時代愛國主義教育，傳承和弘揚我國天主教愛國主義精神，營造濃厚的愛國主義氛圍，切實推進我國天主教中國化實踐走深走實，增進我國天主教對偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨、中國特色社會主義認同，促進我國天主教與社會主義社會相適應」。

大陸與梵蒂岡二○一八年簽署主教任命臨時協議，並於二○二○年、二○二二年兩度續簽，預計今年底可能會第三度續簽。不過協議執行期間，包含大陸調任江蘇海門教區主教沈斌到上海教區、江西餘江教區主教彭衛照調任江西教區輔理主教，都沒有事先獲得梵蒂岡同意，也曾引起爭議。

中華民國友邦教廷的國務卿帕羅林近期則公開表達，梵蒂岡希望在大陸設立常設辦事處。大陸外交部發言人汪文斌當時表示，願同梵方共同努力，推動「中梵」關係不斷改善。

教廷 方濟各 梵蒂岡

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