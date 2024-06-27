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孤獨星球雜誌退出中國 稱因疫情與戰略調整

中央社／ 台北27日電

全球知名旅遊指南出版商「孤獨星球」（Lonely Planet）雜誌繼中文版停刊後，進一步宣布因先前的疫情影響及公司戰略調整，已關閉中國辦公室，目前在中國的所有官方社群媒體帳號也停止更新。

中國媒體澎湃新聞26日報導，孤獨星球（北京）文化發展公司發布消息稱，由於過往疫情影響與公司戰略調整，Lonely Planet已關閉中國辦公室，停止在中國的出版業務。

Lonely Planet在中國的所有官方社群媒體帳號，包括微信公眾號、新浪微博、小紅書、知乎等已停止更新。

公司表示，目前可以在多個圖書交易平台上購買過往已出版的孤獨星球中文書目，但暫時不會再有新的中文指南書，英文版的指南與讀物繼續製作並可在網路上查詢選購。

據微信公眾號LonelyPlanet介紹，Lonely Planet已度過50週歲生日，位於北京東城區的孤獨星球中國分公司也已陪伴了大家10個年頭。2013年以來，孤獨星球在中國出版了超過300種中文旅行指南和旅行讀物，累計銷售數百萬冊，激勵並幫助上千萬中國旅行者從中獲取旅行靈感、自主地制定攻略、規劃行程，在旅行中深入了解目的地，並勇於擁抱廣袤和未知。

在關閉中國辦公室前，孤獨星球中國版在2022年底宣布停刊。

2022年11月，孤獨星球雜誌宣布當年12月刊將是中國版的最後一期，指迄今共發行125期，像是一個時代就此落幕；公司未說明停刊理由，但當時在嚴格的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防控下，有中國網友表示「當連自由都成奢望，還需要旅遊雜誌嗎？」

中國媒體「澎湃新聞」2020年曾報導，COVID-19疫情大流行衝擊孤獨星球營運，「孤獨星球」雜誌公司決定關閉墨爾本和倫敦辦公室的大部分業務。

孤獨 疫情

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