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Chiikawa娃娃慘被員工「當椅子坐」 網怒斥不能接受！官方這麼回應

香港01／ 撰文：可樂米
近日有網民發現有售賣Chiikawa娃娃的雜貨店Miniso，員工「坐爆」還沒售出的Chiikawa商品。Threads截圖
近日有網民發現有售賣Chiikawa娃娃的雜貨店Miniso，員工「坐爆」還沒售出的Chiikawa商品。Threads截圖

Chiikawa近月來風靡全香港，超可愛外表深受港人歡迎，快閃限定店更被指擠爆九龍塘，人氣相當旺盛，但近日就有網民發現有售賣Chiikawa娃娃的雜貨店Miniso，有員工「坐爆」還沒售出的Chiikawa商品，Po主其後更向官方投訴並得到回復。

近日有網友在社交平臺threads發佈一條影片，並以「有沒想過你們買的東西被人坐過？」為題，影片中有Miniso員工疑似因為娃娃棉花不夠充盈或分佈不平均，而用「屁股」擠壓的方式讓Chiikawa小八外貌回復「正常」，Po主更在留言補充表示「我就不太接受到，見他坐著好多隻，覺得很慘 」 、 「他們可能是想整回合適的樣子了，見有其他staff是用手的，只有他一個用pat」、「肉眼看坐了三隻都是同一款毛絨玩具，有兩隻已經放了輛上面，而架上面的小兔子是像下面一張圖那樣，看來是因為有只耳，所以廢時坐整回正他 」 。

事件一出後，有部份網友認為員工的做法並不恰當，「當你買了他回家之後，抱著聞一大口」、「可能大家會覺得我太認真，先不說是不是這角色的粉絲，但商品就是金錢，我接受不到有職員這樣對待商品，不論是什麼出發點，也不會這樣去坐一件商品，希望有關公司正視員工處理商品的態度」、「像是想坐回圓個頭，但用pat就不能接受」、「還要沒有塑膠袋包住就坐，很髒」、「雖然知道是想整回正他但還是要說一句：我兒子啊，虐待兒童亦有少部份網民認為員工做法並不罕有，「很奇怪？做他出來那陣地方還臟，買衣服就又是被人試過，外出吃東西你又想乾淨？」、「正常放出來賣，這麼多人摸過也不會乾淨得去哪裡，為什麼你不檢舉人的手那麼多細菌之後是這樣摸，摸完又不買。」

《吉伊卡哇》（Chiikawa）是由日本漫畫家創作的漫畫系列，日文名「ちいかわ」意思是「又小又可愛」，自2020年1月起通過X（前Twitter）進行連載漫畫，其官方X已超過330萬追蹤者。Threads截圖
《吉伊卡哇》（Chiikawa）是由日本漫畫家創作的漫畫系列，日文名「ちいかわ」意思是「又小又可愛」，自2020年1月起通過X（前Twitter）進行連載漫畫，其官方X已超過330萬追蹤者。Threads截圖

Po主其後將原片發送給Miniso官方IG，表示「Hello抱歉，今天在又一城看到你們員工地坐只娃娃，有沒想過衛生問題？希望公司會正視回員工的處理方法！謝謝」，而Po主其後亦得到Miniso回復，Miniso表示「你好，我們非常重視你提出的這個問題，已跟同事溝通，瞭解到有些娃娃面部棉花不夠充足，希望通過擠壓方式讓面部更加充盈，但也明白這種方法是非常不正確！已和全部員工做好培訓，之後只會用手整，不會再出現這種情況，非常抱歉帶來困擾！」，Miniso其後亦有在其Instagram限時動態向大眾致歉，表示是部份同事對毛絨玩具處理方法理解不足，承諾不會出現同樣情況。

《吉伊卡哇》（Chiikawa）是由日本漫畫家創作的漫畫系列，日文名「ちいかわ」意思是「又小又可愛」，自2020年1月起通過X（前Twitter）進行連載漫畫，其官方X已超過330萬追蹤者，主要成員由情感細膩和膽小的吉伊卡哇、開朗樂觀小八貓和性格活潑、有義氣兔子組成，雖然Chiikawa又小又可愛，但在故事中仍然需要努力上班養活自己，同樣需要在殘酷世界中掙扎求存，故事世界觀引起不少共鳴而爆紅。

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文章授權轉載自《香港01》

Chiikawa 娃娃 日本

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