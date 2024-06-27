巴士阿伯對女學生自瀆影片瘋傳！事主機智1招反擊他心虛彈開

女生乘搭巴士要小心！有女學生於社交平台發佈影片，指日前乘搭巴士時，坐對面位老伯竟看著她「自慰」，更用腳「撩」她，她於是以1招反擊，讓老伯「心虛彈開」。樓主之後下車猶有餘悸，斥責老伯「好噁心」，又指該老伯是慣犯，她計劃到警署報案，「雖然現在報案拉他不到，但是備著案萬一他真的被人揭發，可以做證據」。

影片引來網友熱議，直斥老伯噁心，「好X變態 」、「看片也覺得很嚇人 」，又認為應報警不需考慮，「要報警！這些變態不能讓他逍遙法外」 。

該女學生週三（ 6月26日）於社交平臺threads發佈影片，指她乘搭巴士時，坐對面的老伯竟看著她自慰，「他還要拿袋子遮住，以為別人看不到，媽媽我很怕」 。

影片見到，老伯用斜揹袋遮掩下體位置，右手則放在下體位置一直有動作，直至影片結束仍在震動。（影片截圖）

影片看到，老伯用斜背袋遮掩下體位置，右手則放在下體位置一直有動作，直至影片結束仍在震動。

樓主表示，該老伯原本並非坐其對面 ， 「他原本不坐這的，那時整車都是空位，他就裝作沒事的調來我對面」 ， 更開始看著她的腳自慰，「請問我對腳有什麼好看。我不知道他有沒有發現我拍他，但是他一定知道我在把他趕走，真的很噁心。現在真的是什麼人都有」。

樓主又說，老伯自慰時用腳「撩」她的腳，所以她「動了一下」，老伯隨即「心虛得彈開」。最終樓主成功下車，但猶有餘悸，「我成功脫離，剛剛真的很X怕，怕得我腳軟下車差點摔著」。

網友看過影片紛紛批評老伯過分噁心。（threads）

樓主補充，該老伯是慣犯，「真的很噁心，我們這個頭沿站很多學校，特別是多女校，校服不是裙子就是旗袍，他就經常趁放學時間跑去坐車，已經很多人見過他」 ， 而她計劃到警署報案，「有時受害人可能知道還不夠膽發出聲音，我拍到他的樣子又錄了片那樣，雖然現在報案拉他不到，但是備著案萬一他真的被人舉發可以做證。已經跟了家裡人說所以不怕，最怕是他繼續變本加厲」。

網友看過影片紛紛批評老伯過分噁心，「好X變態」、「看片也覺得很嚇人，很嘔心啊」、「哎呀救命啊粘X線的，能幹你曾孫女的，伯伯」、「人渣專恰學生妹，他試試看在啲嬋面前打，下體都踢掉他」。也有人建議，「下次不洗怯，大聲喊，他肯定褲子都穿不掉就走」。

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文章授權轉載自《香港01》