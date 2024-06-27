快訊

繼三峽又無預警大停電！板橋晚間11428戶一片漆黑 台電搶修曝原因

吳秀梅遭拔官？傳食藥署長改由「這號人物」出任 身分背景曝光

曾拍電影、被搜出持8.5公斤毒品　網紅宮廟主委遭聲押

聽新聞
test
0:00 / 0:00

巴士阿伯對女學生自瀆影片瘋傳！事主機智1招反擊他心虛彈開

香港01／ 撰文：布萊恩
有女學生於社交平台發佈影片，指日前乘搭巴士時，坐對面位老伯竟看著她「自慰」，更用腳「撩」她。示意圖／Ingimage
有女學生於社交平台發佈影片，指日前乘搭巴士時，坐對面位老伯竟看著她「自慰」，更用腳「撩」她。示意圖／Ingimage

女生乘搭巴士要小心！有女學生於社交平台發佈影片，指日前乘搭巴士時，坐對面位老伯竟看著她「自慰」，更用腳「撩」她，她於是以1招反擊，讓老伯「心虛彈開」。樓主之後下車猶有餘悸，斥責老伯「好噁心」，又指該老伯是慣犯，她計劃到警署報案，「雖然現在報案拉他不到，但是備著案萬一他真的被人揭發，可以做證據」。

影片引來網友熱議，直斥老伯噁心，「好X變態 」、「看片也覺得很嚇人 」，又認為應報警不需考慮，「要報警！這些變態不能讓他逍遙法外」 。

該女學生週三（ 6月26日）於社交平臺threads發佈影片，指她乘搭巴士時，坐對面的老伯竟看著她自慰，「他還要拿袋子遮住，以為別人看不到，媽媽我很怕」 。

影片見到，老伯用斜揹袋遮掩下體位置，右手則放在下體位置一直有動作，直至影片結束仍在震動。（影片截圖）
影片見到，老伯用斜揹袋遮掩下體位置，右手則放在下體位置一直有動作，直至影片結束仍在震動。（影片截圖）

影片看到，老伯用斜背袋遮掩下體位置，右手則放在下體位置一直有動作，直至影片結束仍在震動。

樓主表示，該老伯原本並非坐其對面 ， 「他原本不坐這的，那時整車都是空位，他就裝作沒事的調來我對面」 ， 更開始看著她的腳自慰，「請問我對腳有什麼好看。我不知道他有沒有發現我拍他，但是他一定知道我在把他趕走，真的很噁心。現在真的是什麼人都有」。

樓主又說，老伯自慰時用腳「撩」她的腳，所以她「動了一下」，老伯隨即「心虛得彈開」。最終樓主成功下車，但猶有餘悸，「我成功脫離，剛剛真的很X怕，怕得我腳軟下車差點摔著」。

網友看過影片紛紛批評老伯過分噁心。（threads）
網友看過影片紛紛批評老伯過分噁心。（threads）

樓主補充，該老伯是慣犯，「真的很噁心，我們這個頭沿站很多學校，特別是多女校，校服不是裙子就是旗袍，他就經常趁放學時間跑去坐車，已經很多人見過他」 ， 而她計劃到警署報案，「有時受害人可能知道還不夠膽發出聲音，我拍到他的樣子又錄了片那樣，雖然現在報案拉他不到，但是備著案萬一他真的被人舉發可以做證。已經跟了家裡人說所以不怕，最怕是他繼續變本加厲」。

網友看過影片紛紛批評老伯過分噁心，「好X變態」、「看片也覺得很嚇人，很嘔心啊」、「哎呀救命啊粘X線的，能幹你曾孫女的，伯伯」、「人渣專恰學生妹，他試試看在啲嬋面前打，下體都踢掉他」。也有人建議，「下次不洗怯，大聲喊，他肯定褲子都穿不掉就走」。

延伸閱讀：

深水埗大媽 MMA ！榴槤刀 vs 掃帚狠招激戰：打擾 X 住了 被圍攻後續更狂

500元偽鈔！港女叫計程車找回假$500 急尋司機 金管局教辨鈔4式

文章授權轉載自《香港01》

巴士 影片

相關新聞

金曲獎大陸藝人將來台！陸委會證實：26人已獲批准

第35屆金曲獎將在6月29日於舉行，兩岸藝文交流是否有所進展備受關注。陸委會27日證實，金曲獎的部分已經批准26位大陸人...

巴士阿伯對女學生自瀆影片瘋傳！事主機智1招反擊他心虛彈開

女生乘搭巴士要小心！有女學生於社交平台發佈影片，指日前乘搭巴士時，坐對面位老伯竟看著她「自X」，更用腳「撩」她，她於是以1招反擊，讓老伯「心虛彈開」。

網購二手電視疑受騙！香港男性被要求轉帳一半錢 賣家收錢後秒消失

網上買賣二手貨品時應保持警覺！近日有網友在網上二手平臺購買電視機，被賣家要求先付一半金額。該買家購物心切，在談妥交收細節後，就轉帳了700元給對方，滿心歡喜讓對方送貨。豈料，賣家收到錢後面消失不見，買家之後聯絡對方的所有WhatsApp訊息均顯示為單剔狀態。

李雪琴自爆不會游泳 網友質疑靠加分造假才上北大

網路紅人、脫口秀演員李雪琴捲入北京大學學歷造假風波。據報導，李雪琴日前在接受採訪時表示自己不會游泳，這句話引發軒然大波，...

連11冠 中國象棋「第一人」王天一涉賄被查

連續11年象棋棋手等級分位列全國第一、有中國象棋「第一人」稱號的王天一，被曝數月前被浙江杭州警方調查，罪由涉嫌非國家工作...

遠東控股徵才 老董蔣錫培：不婚者不錄用 網炸鍋

遠東控股集團有限公司創始人、董事長蔣錫培，日前出席在上海舉辦的2024正和島案例共學年會，其演講的內容提到，遠東的招工政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。