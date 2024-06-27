網購二手電視疑受騙！香港男性被要求轉帳一半錢 賣家收錢後秒消失

網上買賣二手貨品時應保持警覺！近日有網友在網上二手平臺購買電視機，被賣家要求先付一半金額。該買家購物心切，在談妥交收細節後，就轉帳了700元給對方，滿心歡喜讓對方送貨。豈料，賣家收到錢後面消失不見，買家之後聯絡對方的所有WhatsApp訊息均顯示為單剔狀態。買家終於意識到受騙，卻也難尋對方，只能無奈發文提醒其他網友小心。有網友就提醒經網上二手物品放售平臺交易時，要避免先轉帳，最理想是進行線下交收，「老生常談：見貨見錢；收貨收錢」、「買任何東西都不要先過數」。

該名網友在Facebook群組「二手傢俱/二手電器專區（香港）」發文大吐苦水，聲稱經網上平台購買二手電視時疑遇騙案。日前他從網上平台發現有人以1,550港元放售二手電視機，查詢詳情時，賣家聲稱用了大半年，「100%正常，無花」，又同意包7天保養，更揚言「有什麼問題可以馬上跟我說」，並且願意出運費把電視運到樓主住所。

有網友在網上二手平臺購買電視機，被賣家要求先付一半金額，誰知賣家收錢後面消失。（「二手傢俱/二手電器專區（香港）」FB圖片）

樓主不疑有詐，向對方表示有意購買。雙方約好交收資料後，賣家提出要求，要樓主轉帳一半金額，又表示「因為如果我現在收了錢，我就直接上網取消啲post （放售帖文）」，樓主就回應「明天早上過給你行不行」、「那你hold （留）住給我，我肯定要」，賣家也表示「沒問題」。

樓主翌日（22日）早上經網上轉帳700元給賣家，不過賣家收到錢後竟失聯，「當過完一半錢後，賣家就消失」。從樓主上傳的WhatsApp對話截圖可見，他於上午9時34分上傳轉帳記錄截圖予賣家後，賣家於35分回復「OK等等」。隨後樓主於37分連傳2個「？」均顯示為單剔狀態，語音通話也顯示為「無人接聽」。據他所指，之後已無法再找到該名賣家。

樓主驚覺受騙，所以發文訴苦，同時希望警醒他人，「想大家不要上當」。有網友批評賣家「明擺著騙人！」、「就是個X街，搞啲真正賣家被買家玩到氹氹轉浪費全部啲時間都不敢收訂」。亦有網友提醒大部份網上二手物品放售平臺非受認證平臺，難以保障買賣雙方權益，故要避免先轉帳，另最好考慮進行線下交收，「老生常談：見貨見錢；收貨收錢」、「買任何東西都不要先過數」、「面交再付錢比較好，要現場看過實物，檢查有沒有破損等等」。

延伸閱讀：

網購平臺賣家「貼暴力貼圖」恐嚇顧客？真相笑到肚子痛：眼睛有問題

網購中計｜改用AI模特兒成風 實際商品竟不一樣 國風毛衣變丫鬟裝

文章授權轉載自《香港01》