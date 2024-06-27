「深中通道」30日下午通車 粵港合作聯席會議罕見延期

大陸連結珠江口深圳與中山的交通樞紐「深中通道」即將於30日通車，屆時將會大幅縮短兩地往來所需的時間，同時也罕見傳出香港與廣東的「粵港合作聯席會議」發生延期，原定27日在廣州登場延後到7月。

深中通道全長24公里，自2016年底開工迄今，歷時多年建設。南方日報報導，6月27日深中通道管理中心召開媒體通氣會，會上透露深中通道預計6月30日正式開通，上午舉行通車活動，下午3時通車試運營。

同時，廣東省交通運輸廳官方網站27日也公布省交通運輸廳、省發展改革委、省財政廳「關於深圳至中山跨江通道車輛通行費收費標準的批覆」，同意深圳至中山跨江通道及其附屬設施交工驗收（含收費系統聯網檢測）備案並通車運行後，方可開始收費。

未來全線車輛通行費收費標準為人民幣66元（約合台幣296元）／標準車次，其中，東人工島（起點）至西人工島的收費標準為37元、西人工島至萬頃沙樞紐互通的收費標準為23元、萬頃沙樞紐互通至橫門互通（終）的收費標準為6元。

港媒AM730報導，「深中通道」原先盛傳會在28日通車，但通車時間延至30日，屆時通車儀式上，可能會有大陸國家領導人出席。

此外，香港明報報導，香港行政長官李家超原定27日率港府代表團前往廣州出席第24次粵港合作聯席會議，但港府27日近午突然宣告，經粵港雙方同意，會議延期至7月，正式日期容後公布。報導指出，據了解，「這是廣東省方面提出押後（延後）會議」。