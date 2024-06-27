對社會不再抱期待 中國爛尾樓業主辛酸維權路

在房價狂飆的時代，誰都沒有想到有這一天，房屋可能爛尾，而爛尾的維權之路舉步維艱。不肖的開發商資金斷裂，房價在高低起伏間迅速擺盪，政府在「為人民服務」與「維穩」之間擺盪，中國爛尾樓業主（屋主）成為經濟消退的代價。

「我覺得中國就是一個鹽鹼地，不適合人類生長」，對中國社會已不抱期待的爛尾樓業主張蕾告訴中央社記者，「如果中國社會有階層的話，每個階層都有著坑等著你。」

張蕾，男，現年40歲，河南南陽人，中國前媒體人。他向記者描述自身碰到的房地產爛尾情形，同時剖析、評判中國社會現狀。而今，經歷4年的維權之路，儘管心情已然麻木，仍持續以各種方式向政府部門討價還價。

而讓他不得不與政府交涉的原因，就是在他33歲正值社會氛圍認為「適婚年齡」時踩到了「坑」。這一個「坑」，就是買房，大多數中國人認為的人生必經之路，但現在，房地產是中國經濟停滯、官方亟欲提振的主要對象。

●投入半生積蓄買房 卻跌入中國經濟的坑

張蕾與無數爛尾樓業主一樣，把人生上半場，甚至是父輩的積蓄投入到這個「坑」後，沒有看到幸福憧憬化作具體的增值房產，反而面臨開發商資金斷鏈，錢沒辦法償還，以及開發商次次唬弄與勾結，以及政府趨嚴的治理監控。

在北京發展多年的張蕾，在2017年於鄰近北京的河北廊坊香河縣安平鎮買房，這一建案名稱為「九璟灣二期」。廊坊屬於北京近郊的一環，北京市區房價高昂，一般人能夠靠一己之力在五環（第5圈環城道路）內購買房子已經很難，更多的人，瞄準離北京車程要近2小時的燕郊、廊坊，那才是現實世界。

當時他以每平方公尺人民幣1.2萬元（下同，約新台幣5.28萬元）購買約100平方公尺的房子，首付為36萬元，加上8萬元的仲介費。換成以台灣方式計價，張蕾購買的房屋為30坪，總價約為台幣528萬元。

在中國官方於2020年提出「三道紅線」，收緊開發商融資之前，根據易居50城房地產市場機會與風險的監測系統顯示，廊坊的房價在2016年已經產生泡沫，2017年當地房價來到頂峰，其後開始出現泡沫，到2022年9月泡沫才擠完，但事實上，當地房價仍在持續下跌。

這代表，張蕾幾乎買在廊坊房價最頂端之時。他向記者說明，當時的社會氛圍是房價一直在漲，很多人一直說，未來房價會越來越高，現在不買之後就買不到了，要「趕快上車」，就算2到3年後不自住，還是預期房價會漲，房子買賣會是筆好投資。

除此之外，買房另一原因自然是家裡的期待與催促，家人當時把張蕾還沒有結婚的原因歸咎於沒有房子。但是，買房7年後，房子爛尾，為了娶妻而買房的他，現在已經有了一個3歲的女兒，房子還沒到手，一家人一面租房、一面走著遙遙無期的維權之路。

「很荒謬、很魔幻」，「我可能是最慘的中年男人，我不知道還有誰比我更慘」，現已失業的張蕾回憶4年的維權之路（購房7年，前3年等待房屋建成，發現爛尾之後維權4年）。講完每一次的維權，他都會在理性講述後苦笑，並自嘲自己像個傻叉。

●房子爛尾了 維權舉步維艱

2017年底買房，2019年年底九璟灣二期的業主發現建案要成為爛尾時，在網路上組了個微信群組，「這一樓盤（中國用語，指建案）沒有蓋，要爛尾了」的消息在群裡騷動。於是，第一波維權發生在2019年的冬天。

一群不滿的業主到了開發商前聚集，號召去縣政府拉橫幅、呼口號，他們把現場的照片發到微信群裡。後來派出所警察抓了領頭的人。

張蕾描述第一次的維權行動「有點像示威遊行」，政府抓了幾個人拘留後，因為當時開發商資金沒有那麼困難，很快把人放行並退款給他們。

根據張蕾提供的照片與影片，現在的「九璟灣二期」半成品矗立在杯盤狼藉的工地上，幽微黑暗、鬼影幢幢。張蕾站在偌大的一片片建築身形前，顯得渺小。

2020年，張蕾加入第2波維權行動，但說是維權，更像是個體戶與開發商討價還價。當時，廊坊的房價已降至一平方公尺8000元，許多業主萌生退款退房的想法，而開發商則與個體協商，退還1萬2與8000元間的差價，等同降價出售原本購買的房屋，讓建案仍有資金可繼續建造。

「很多業主選擇繼續等待」，各業主與開發商談妥的條件不一致，有的主張繼續等待「保交樓」，有的則想退錢退房，業主之間利益分化。張蕾說，他認為開發商無法信任，希望能夠退錢，並協定從2020年4月開始由開發商每個月退5萬，退完為止。然而，這一協商結果並沒有獲得執行，張蕾決定向法院起訴，同時到公安局報案。

●法官來電政府維穩 屋主對政府信心喪失

「有天法官突然打給電話給我，說來聊一聊吧」，可能是自覺荒謬，張蕾苦笑又無奈，「當時法官跟我們業主說，他接受了開發商的委託，希望業主可以去撤銷訴訟，撤銷之後，會簽署協議，說把錢逐步還給你」。

張蕾以「這真的太可笑了」註解那通來自法官的電話。「我問法官說，你會打來是因為相信開發商有錢吧？那為什麼法官不強制執行給我錢？如果不相信開發商還有錢，為什麼要打電話給我聊這個事情？」

「我希望法院能夠強制執行，因為執行我才能拿到錢，但是法院告訴我，找不到他的資產」，張蕾得出結論，「可能是法官與開發商勾結」。

不只是對法治的信心盡失，還有，以張蕾的用語來說是「（地方）政府的黑社會化」。

2023年6月，100多名業主前往香河縣政府信訪局。這第3波行動在微信群裡得到響應後，居住地與戶籍地派出所開始打電話給業主，詢問他們「你是不是要去上訪？」，並且告誡他們不能「越級上訪」，「要合理合法的維權」。

中國的爛尾業主維權，通常都會接到居住地與戶籍地派出所的告誡來電；而「不能越級上訪」在中國法律上沒有明文記載，但卻已成為各級政府在維穩過程當中的不成文規定，因這關乎到官員的考核。

據張蕾提供的影片顯示，第3波維權行動中，多名警察將一位老婦拖進警車裡，基本上難以聽到激烈的口號，取而代之的是震天響的警車聲。另一段影片則顯示，許多黑衣人排排站著，他們夾雜在業主間，一路監看。

老婦被抓是因為她跳出來罵政府，情緒激動的說，「你們政府是為人民服務，鎮政府還派那麼多人來控制我們」，張蕾說，老婦說完後就被抓走了，現場的人看了就怕，因為大家都想：「我會不會被抓走？」

●面對國家機器 中國人成麻木的旁觀者

緊接著的是，政府官員要求「進到屋裡」談，到附近賓館的會議室裡聊一聊。「因為這樣外界就會不知道，如果有人拍攝傳到網路上會對政府形象不好」，張蕾訴說著，其實大家也知道，去談也沒有結果。

「而我當時只是想脫隊去買一瓶水，就被黑衣人看到，按著並抓著我，將我的眼鏡搞掉，手機拿走，跟我說：『你給我老實點，要你去就去，給我他媽的跑什麼啊！』」

談到這一經歷，張蕾仍心有餘悸地說：「我當時覺得好無助，因為現場的那些人（指屋主）也完全沒有反應，他們也很麻木吧。」

他說，大家都像魯迅筆下的「看客」（旁觀者），因為對方有國家的暴力機器。

「看客」貫穿在魯迅的文學作品中，描述的是當時中國人麻木旁觀的性格。在當今中國社會，面對高壓、不透明的國家機器，這種「看客」性格，在爛尾樓業主利益受到分化下表露無遺。

「我有心理壓力」，結束後要去取手機，到了公安局後他們要求我將手機裡的影片與照片刪除，「我看著鐵門，心理很有壓力」，只好將照片與影片刪除，然後離開。

暫時的離開沒有撲滅張蕾的心志，他至今仍繼續著維權行動。

在維權匍匐進行的同時，儘管官方不斷鬆綁購房標準欲刺激市場，房價仍持續下探，彷彿沒有盡頭。會不會再買房？張蕾說，「不想了」，並說如果法院有為人民服務的想法，做到最起碼公正的強制執行，讓開發商還錢回來，「我就非常感謝了」。