中共中宣部副部長慎海雄分管電影工作

據報導，中共中央宣傳部副部長、中央廣播電視總台（總台）台長兼總編輯慎海雄已分管電影工作。

星島日報今天在報導中引述中國大陸社交平台消息指出，在分管相關工作後，慎海雄25日與中影集團座談，「傳達了上級指示和落實要求」。

據指出，這次座談會由慎海雄主持，中影集團董事長傅若清做了匯報；相關訊息表示，慎海雄日前也到了國家電影局上班，「是總台與電影局兩頭跑，他繼續主持總台工作」。

據介紹，57歲的慎海雄曾在新華社浙江分社工作15年，後來擔任上海分社副社長、總編輯。2012年，他擔任新華社副總編輯，2年後擔任副社長，2015年空降廣東擔任省委宣傳部部長，2018年出任中宣部副部長、總台台長。

綜合港媒近年的報導分析，中共18大以來，中國國家主席習近平極端重視意識形態，「不斷空降大將執掌南粵宣傳部」，以加強歷練，短短10年間，廣東宣傳系統出了6名正部級高官。

今年4月左右，在中共廣東省委宣傳部工作的莫高義就晉升為中宣部副部長、國務院新聞辦公室主任。

除了莫高義，中國三大央媒的一把手庹震、慎海雄、傅華，全部擔任過廣東省委宣傳部長，仕途軌跡相近；庹震、慎海雄南下廣東前都曾擔任新華社副社長，傅華則是經濟日報總編輯，3人回到北京後也都先擔任中宣部副部長。

相關分析認為，中共18大以來空降大將前往廣東宣傳部歷練，是因為廣東毗鄰香港和澳門，有「中國南大門」之稱，既是經濟大省，也位處意識形態鬥爭前線。

另據分析，在習近平指示著力加強國際傳播能力建設的背景之下，北京中央主流媒體的國際傳播工作獲得空前重視，其意圖是提升在國際輿論場中的話語權。

慎海雄曾在中共機關刊物「求是」雜誌撰文提出，總台要全面加強國際傳播能力建設、錘煉國際輿論鬥爭本領、加快提升海外投送能力、持續拓展海外新媒體傳播管道、提升在國際輿論場中的話語權。

總台由前中央電視台、中央人民廣播電台、中國國際廣播電台整合組建，與人民日報、新華社鼎足而立，屬於正部級宣傳機構，慎海雄身兼總台台長、總編輯。