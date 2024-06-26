中國發生襲擊事件 上海日本人提高警覺

中國近日發生日本人被襲擊的事件，更有兒童受傷。在上海工作、生活的日本人認為即便是個案，但這樣的事件確實會讓大家提高警覺，特別是家中有小孩的父母會更擔憂。

根據日本駐上海總領事館，江蘇省蘇州市於24日發生一對日本母子遭中國男子持刀攻擊事件。當時一名母親帶著學齡前的兒子前去接另一名孩子下課，正在等待日僑學校的校車抵達公車站，一名男子突然持刀上前攻擊兩人。

據中國外交部發言人毛寧表示，兩名日本公民均沒有生命危險，兇手已經被當場抓獲，案件還在進一步的調查中，「我們對發生這樣的事情表示遺憾」。

這起事件令不少在中國工作、生活的日本人感到擔憂。

因工作而派駐上海近兩年的日商員工吉川先生告訴中央社，雖然事件不是發生在上海，但由於被襲擊的是日本人，因此還是會有些害怕。而在事發後，在一些朋友的群組間也有相互提醒，此外，也有收到來自中國朋友的關心，強調這是個人行為，不希望讓日本人對中國留下不好的印象。

他認為，這起事件應該是個案，但是「仍必須提高警覺」。

家中有小孩在中國就讀日僑學校的中島小姐接受中央社訪問的時候提到，這起事件中有小孩受傷，這是讓人更加憂心的事情，「身為父母，沒有人希望看到小孩受傷」。

她說，不安的情緒確實在家長之間蔓延，這兩天在家長的群組裡面有不少的父母表示擔憂，也有人說為了安全，將會暫時親自接送小孩上下課或外出。此外，學校也有發布相關的提醒。

根據日本共同社報導，日本駐中國大使館提醒在中國的日僑，近期各地公園、學校等人員密集場所發生了刺傷事件，「外出時要仔細留意周圍狀況」，中國各地的日本人學校也加強保安工作。