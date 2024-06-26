香港倫常奇案 一男迷暈燒炭圖謀殺一妻三女

香港特派員李春/即時報導

香港發生罕有倫常謀殺案，一男懷疑因財務問題，迷暈其妻子及三名女兒，燒炭後關門離去。其妻醒後報警，警懷疑男子謀殺四人，列為企圖謀殺案追查。

香港新界區屯門山景邨景安樓，二十六日晨發生企圖謀殺案。警方早上六時許接獲一名女子報案，說所住單位內有炭正在燃燒和冒煙，濃煙令女子本人和她的三個女兒感到不適，家中養的一隻貓也迷暈。

警察和消防救援人員到場，消防員發現廚房有燒過的炭火已熄滅，室內仍有濃煙，救護員現場檢查和治理後，將四人送院治理。警方初步調查，懷疑是男戶主點燒炭火，之後離開單位。案件交由警察屯門分區重案組接手，正調查涉案男子他下落，警方封鎖涉案單位，初步列為企圖謀殺案。

初步消息說，涉案男子姓黃現年四十三歲，其妻四十四歲，三名女兒由十三至十六歲。據稱黃男近日疑受財務問題困擾，不排除因之圖謀殺妻女全家。

垻場消息稱，二十五日晚四母女進食黃男下廚做的晚餐，其後感昏昏欲睡，長女凌晨時分曾經睡醒，見父親以牛皮膠紙封閉屋內門戶，向其查詢不果，遂自行撕開膠紙再度入睡。直至今晨，黃妻醒來發現廚房鋅盆內遺下燒過的木炭，於是報案求助。